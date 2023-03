Agoniza la unidad de salud mental de la zona Nordeste del nordeste

Indira Vásquez

San Francisco de Macorís, RD

Filtraciones en el techo y bancos en mal estado es la bienvenida a los pacientes de salud mental de la Unidad de Intervención en Crisis “Doctor Pedro Comprés”, del Hospital San Vicente de Paúl, en esta ciudad.

A pesar de que este hospital inició su remodelación en 2014, años después a esta unidad no la han tocado. El mobiliario es viejo, así como las camas, y las puertas de seguridad de hierro están oxidadas y mohosas. Los baños, las habitaciones y el área de enfermería están en mal estado.

“Esta unidad fue fundada en 1992, siendo la primera unidad de salud mental del Nordeste, y la tercera fundada en el país”, cuenta el psiquiatra Pedro Comprés, director y fundador de la unidad.

Los abanicos con los que cuenta la unidad fueron donados por el especialista Comprés y personas de la comunidad que colectaron los fondos. Al igual que la nevera que también fue donada por el galeno.

En la unidad de Atención en Crisis se reciben pacientes con bipolaridad, depresión y abuso de sustancias, siendo este último la mayor causa de internamientos.

En esta unidad, cinco psiquiatras dan consultas a 600 o 700 pacientes dependiendo el mes, y brindan atención a los que permanecen ingresados. Si se suman las consultas de psicología el número casi se duplica.

En la visita de Listín Diario se pudo observar que la mayor cantidad de pacientes que estaban ingresados eran hombres y mujeres jóvenes, todos menores de 40 años. “Somos cinco psiquiatras, pero no damos abasto, tampoco tenemos psiquiatra infanto juvenil de modo que los pacientes pediátricos de psiquiatría deben ser enviados al Hospital Infantil Arturo Grullón”, explica Comprés. En este centro no existe el equipo para terapia electroconvulsiva o electroshock, por lo que los pacientes no reciben este tipo de intervención.

Ocho camas

La unidad solo tiene dos habitaciones para internamiento, una de hombres y otra de mujeres, cada una con 4 camas, para un total de 8 camas para todo el Nordeste.

“Nosotros recibimos pacientes desde Monte Cristi hasta Bonao, porque en el Cabral y Báez nunca hay camas, pero yo sólo tengo 8 camas. ¿Cómo vivo?, en colapso total”, explica el médico Comprés.

Nagua

De su parte, en el Hospital Doctor Antonio Yapoor de Nagua, la unidad de psicología y de psiquiatría es utilizada como almacén para guardar cajas, de acuerdo a informaciones obtenidas por Listín Diario.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) convocó a un concurso para nombrar mil especialistas en distintas áreas, 500 de ellos médicos familiares para las unidades de atención primaria; y los 500 restantes especialistas en distintas áreas.