Miriam Germán dice que sigue “la calumnia” pese a que va de paso en el cargo

Santo Domingo, RD

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, reiteró que en el ministerio público no deben estar pendientes de lograr el aplauso ni la promoción personal, sino en hacer lo que se debe del servicio público.

Dice que continuarán trabajando para dignificar los miembros del ministerio público, así como la institucionalización de la carrera, la capacitación técnica, y que los méritos profesionales y el desempeño funcional sean tomados en consideración en la promoción interna.

“Ya en una ocasión yo expresé que si no me separaban del cargo, yo salía cuando terminara este período y, a pesar de eso sigue lo que yo llamaría, estoy buscando término que no sea calumnia, que sea más suave, pero creo que es el único que sirve. Dije en esa ocasión que voy de paso y así es, y que comencé por el escalón más bajo, caminé al paso, y sin importarme quien me pasara por el lado a exceso de velocidad, hasta que llegué a la cumbre y después todos sabemos lo que pasó, la patada voladora aquella” afirmó en su rendición de cuentas del año 2022.

“A mí, repito, yo no tengo ambiciones, yo voy de paso, por eso hice mío algo que leí de uno de los que yo llamo mis dioses particulares, que es poeta Ángel Rosales, y dice que a él no lo van a encontrar ni en el lugar del pacto, ni en el de la renuncia, jamás en el dominio de la conformidad y que la vida se doblega nunca”.