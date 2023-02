Ministerio Público posee videos que muestran trabajos de construcción en Multimuebles antes de colapso

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Pese a que los propietarios de la empresa R&S Multimuebles S.R.L. negaron que al momento del colapso del edificio, el pasado 18 de enero, se estuvieran realizando trabajos de construcción, el expediente de solicitud de medida de coerción contra Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte, indica todo lo contrario.

De acuerdo al documento, el colapso del edificio se produjo mientras se realizaban actividades de demolición, modificación y construcción estructural que quedaron captados en videos.

Estas imágenes, captadas los días 16,17 y 18, en donde establecen la “llegada de los trabajadores y lugar donde comienzan a picar la parte del frente”.

Además, tienen videos de los trabajadores botando escombros, picando a “profundidad” la parte frontal izquierda, entre otros trabajos de remodelación.

“A estas evidencias visuales se le suma el acta de inspección de la escena del crimen de fecha 28/01/2023, instrumentada por el cabo Junior Brito Morel, miembro de la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega, mediante el cual se ocuparon diversas herramientas de construcción que permiten concluir indefectiblemente que allí se realizaban los trabajos mencionados”, dice la solicitud de medida de coerción en contra de Sánchez Lantigua y Rosario Marte.

De igual forma, indican que los trabajos se realizaron sin contar con los permisos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia) ni del Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de La Vega, que son las primeras autoridades competentes que deben autorizar para posteriormente obtener la licencia de cualquier tipo de construcción o modificación.

Dentro de las víctimas, además de Yasiris Joaquín de Jesús, quien falleció aplastada por los escombros y las empleadas Jessica Bueno Reinoso; Madelyn Mercedes Abreu Britoy María Arielina Hernández Fernández, está el Estado Dominicano.

El miércoles los representantes legales de los dueños de la mueblería que se desplomó en La Vega rechazaron esta acusación del Ministerio Público.

Luis Feliz, abogado de los ejecutivos de la empresa, calificó el colapso del edificio como “un hecho fortuito” y negó que los ejecutivos de la empresa realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos correspondientes.

“Nosotros sostenemos que no fue así, que no se estaba realizando ninguna construcción o modificación dentro del inmueble y no estamos comprometidos con ningún tipo de responsabilidad penal de Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte (propietarios de la empresa), que todo lo ocurrido fue un caso fortuito”, indicó Luis Feliz, jurista de los acusados.