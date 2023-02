Capacitarán y concienciarán contra la violencia de género a personal de zona franca en Santiago

Redacción digital.

Santo Domingo, RD.

Se estará impartiendo un programa a empleados de las empresas que operan dentro del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera de Santiago de los Caballeros, con el fin concientizar sobre la violencia de género.

A través de un comunicado de la Procuraduría General de la Republica (PGR), se informó que el Ministerio Público (MP) está coordinado el proyecto con la Fundación para la Educación, Capacitación e Innovación (Funcapex).

Según el informe, con esta medida el organismo busca reducir los casos de violencia de género e intrafamiliar y promover una cultura de “tolerancia cero a la violencia”, fomentar la inclusión, la convivencia y la integración familiar.

La institución aclaró que el programa forma parte de un convenio de colaboración interinstitucional firmado por la procuradora general Miriam Germán Brito y el fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo con Miguel Lama Rodríguez, presidente de Funcapex.

Germán Brito ponderó el interés de los ejecutivos de la Corporación de Zona Franca de Santiago (CZFS), en contribuir con la convivencia pacífica en el seno familiar de sus empleados, así como con las poblaciones de los barrios que circundan el complejo empresarial.

“Ustedes no se han limitado a la búsqueda de ganancias, sino que han aportado para el progreso del entorno y por la calidad de vida de las personas”, resaltó Brito, al dirigirse a los visitantes.

Asimismo, dijo que el hecho de que CFZS se integre a la preparación de la juventud, tiene u efecto a largo plazo, debido a que apertura (a los jóvenes) esperanzas que no les harán optar por delinquir.

Bonilla resaltó el apoyo de la CZFS en este antiguo proyecto del Ministerio Público, enfocado en concienciar a los trabajadores sobre el tema de violencia de género e intrafamiliar.

“Ahora queremos con el acuerdo también trabajar el tema de la conciliación y mediación dentro del parque”, manifestó.

Lama Rodríguez agradeció la acogida de Germán Brito a la iniciativa que busca apoyar los esfuerzos de la Fiscalía de Santiago por disminuir los niveles de violencia intrafamiliar y de género.

“Espero que, dentro de poco, podamos reunirnos de nuevo para ver y aplaudir los resultados y el impacto en bienestar de nuestra gente”, indicó.

También esbozó los planes que impactarán en la mejoría de los más de 22 mil trabajadores del complejo y de los 300 mil habitantes de los sectores circundantes.

“Esa es la única manera, doña Miriam. Para que el talento no se te vaya y los talentos se queden y no migren, y no haya rotación en la empresa y no haya pérdida de gente valiosa que se te vaya, tienes que darle las condiciones necesarias, no las mínimas, las necesarias, para que la gente se quiera quedar”, amplió el directivo empresarial.

El convenio establece que ambas instituciones diseñarán, en conjunto, un programa de capacitación destinado a mejorar la convivencia, la inclusión social y la tolerancia cero de la violencia.

La entidad aseguró que el proyecto facilitará la intervención de expertos para la formación y orientación en estos temas, así como también, se hará del conocimiento del colectivo las acciones legales que podrán ser tomadas a cargo del Ministerio Público ante situaciones de violencia.

Inicialmente se implementará un plan piloto en las empresas que operan dentro del Parque de Zona Franca Víctor M. Espaillat Mera, en Santiago.