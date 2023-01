La alcaldía de SDE se perfila a ser de las plazas más diputadas en primarias de partidos

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

Cuando en las “extraordinarias” elecciones municipales de marzo del 2020 Manuel Jiménez se alzó con la victoria en la alcaldía de Santo Domingo Este, al sacar más de un 60% de los votos, se rompió un dominio implementado en ese municipio por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes ocuparon esa plaza por 14 años.

Casi tres años después y justo en la preparación de los partidos de cara a las primarias pautadas a realizarse el domingo 01 de octubre, el PLD cuenta con al menos dos aspirantes que buscaran retornar el control del municipio con la segunda mayor cantidad de residentes en el país.

Uno de ellos es el exdiputado Luis Alberto Tejada, quien perdió de Jiménez en el 2020, que a inicios del 2022 dejo saber sus intenciones de volver a encabezar la boleta electoral del PLD de cara a las elecciones del 2024.

Alberto ha hecho su labor de opositor y desde el inicio de la actual gestión ha señalado múltiples problemáticas del ayuntamiento; uno de los últimos señalamientos realizados por exlegislador, fue que el presupuesto participativo de ese ayuntamiento, tiene una pobre ejecución de entre un 3 y un 5% y que por esta razón las calles y avenidas se inundan desde que cae una mínima cantidad de lluvia y las cañadas de los barrios más vulnerables presentan un evidente abandono, lo que pone en peligro la salud de los residentes de esos entornos.

El mismo señaló que su equipo técnico realizó un diagnóstico a las distintas áreas receptoras de los servicios de ese ayuntamiento y el mismo reveló que la eficiencia en la gestión de estos anda entre un 5 y un 10%, lo que convierte a la administración de Manuel Jiménez en deficiente y a su juicio, es el motivo por el que los munícipes de las tres circunscripciones de esa demarcación rechazan la gestión respaldada por el gobierno central.

El otro aspirante de los morados es el actual diputado Bolívar Valera, quien oficializó sus aspiraciones el pasado 16 de noviembre a través de su cuenta de Twitter.

“Les quiero anunciar que en el día de hoy tomamos la firme decisión de buscar la candidatura a alcalde por SDE y Eduardo Hidalgo optará por la candidatura a senador por la provincia Santo Domingo”, señaló Valera.

El anuncio de sus aspiraciones no sorprendió a nadie, pues a través de las redes sociales y de su programa “El Mañanero” se ha enfocado en externar sus críticas y posibles soluciones al mejoramiento de la ciudad y a la gestión de Jiménez.

En su cuenta de Twitter, “El Boli” postea vídeos de las condiciones en las calles de Santo Domingo Este, normalmente mostrando donde se encuentran grandes cúmulos de basura o hoyos en tramos de asfalto.

En el oficialismo

Aunque la gestión de Jiménez a la cabeza del ayuntamiento de Santo Domingo Este ha estado lleno de críticas y cuestionamientos, principalmente por la falta del servicio de recogida de basura, hoyos en las calles, entre otros problemas, el mismo dejo saber a inicios de este año que pretende buscar cuatro años más frente a la Alcaldía y así seguir dirigiendo los destinos de esa demarcación.

Al ser cuestionado sobre eso, el dirigente político dijo “estar confiando de su popularidad en el municipio que dirige”, al señalar que la “gestión de los espacios públicos, la transparencia, la inversión en recorrida de basura y la recaudación eficiente de los arbitrios son claves para ganar nueva vez otros comicios”.

Dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde pertenece Jiménez, el pastor Dio Astacio, quien forma parte del tren gubernamental, anunció en una entrevista radial que volvería a aspirar a la alcaldía de ese municipio.

“La ciudad de Santo Domingo hay que ordenarla, nosotros no tenemos un orden allá, tú no sabes cuál es el centro de la ciudad, lo que debería ser el centro de la ciudad tú no sabes dónde está”, explicó Astacio, que aspiró en el 2016.

No obstante, aclaró que no es que desee sacar al actual alcalde del cargo, Manuel Jiménez, sino que se trata de democracia y tiene todo el derecho de aspirar.

Astacio actualmente se desempeña como el Enlace de las iglesias protestantes ante el Poder Ejecutivo y como coordinador del Gabinete de Familia; además, fue el director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Gestión Presidencial creado por el presidente Luis Abinader el 29 de septiembre del 2021.

Dentro del PRM también se esperan las aspiraciones del exdirector del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), quien se desempeña como presidente de ese partido en Santo Domingo Este y quien tiene justamente una valla casi al frente de la sede del Ayuntamiento, en la Carretera Mella.

Peguero ocupó la dirección de Inposdom por poco más de un año hasta que fue suspendido luego de que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa tras la presunta cancelación masiva de colaboradores a los que no se les pagó prestaciones y por la negativa del funcionario de ofrecer información requerida, aunque el caso luego fue archivado por el Ministerio Público.

Sin embargo, a pesar de ello, logró conservar su posición como presidente del partido oficialista en ese municipio.

Dentro del PRM también se barajan los nombres de Bertico Santana, quien actualmente funge como diputado y el exlegislador Robert Arias; entre ellos y Adam Peguero, se firmó un “acuerdo” para mantener la unidad durante ese proceso interno.

En la Fuerza del Pueblo

Del lado del partido que preside el exmandatario Leonel Fernández, Julio Romero exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fue el primero en hacer oficial sus aspiraciones y de inmediato manifestó en una entrevista que “si logra ser el candidato” de la Fuerza del Pueblo, ganaría la alcaldía de Santo Domingo Este.

“Oigan bien, si yo soy el candidato de la Fuerza del Pueblo, gano la alcaldía de Santo Domingo Este”, expresó Romero en unas declaraciones recogidas por un medio local de ese municipio.

En las filas de la Fuerza del Pueblo igual se encuentra el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surúm Hernández, quien anunció sus aspiraciones pero lo hizo a través de su movimiento municipal “Un Nuevo Tiempo” (Unete), aunque hizo enfasis en qué ese partido opositor estaría "respaldandolo".

Durante el acto en qué hizo oficial sus pretensiones, Surun Hernández anunció que "rescatará" a Santo Domingo Este del "estado de abandono" que se encuentra, "producto de la deficiencia en la recogida de basura, la inseguridad, el descuido de parques y de zonas verdes, el desorden en la organización territorial, los problemas del tránsito, deterioro de las calles, falta aceras, contenes y de un alcantarillado funcional, entre otras situaciones que a su juicio afectan este municipio, lo que obliga a que se establezca una nueva administración municipal".

El actual presidente del Colegio de Abogados también dejo saber que no buscaría una reelección en el gremio para concentrarse en ganar la candidatura y la alcaldía.

Dentro de la Fuerza del Pueblo, los nombres de los legisladores Raffa Castillo e Ycecmary Brito, nombre de pila de la merenguera Julianna O'neal, también se han mencionado como posibles dirigentes a encabezar la propuesta electoral de ese partido en ese municipio.

Para las primarias

Con las candidaturas presidenciales de los principales partidos políticos prácticamente definidas, la lucha por lograr encabezar la boleta electoral en Santo Domingo Este será de las principales contiendas que se libren en las primarias internas de las distintas agrupaciones políticas.