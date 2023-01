Aplazan audiencia de “Yunito”, acusado de abuso sexual en centro rehabilitación que dirigía “el Pastor” en Santiago

Ashley Martínez

Santiago, RD

Este viernes, fue pospuesta la audiencia del conocimiento de la medida de coerción contra Joseph Yunior Guzmán García, alias Yunito, quien era uno de los directivos del centro de rehabilitación del “Pastor”, en La Ciénaga de Santiago de los Caballeros.

La jueza Wendy Tavarez postergó la audiencia para el domingo 15 de enero, ya que de acuerdo al licenciado Alejandro García, el imputado no presentó un abogado.

El procesado fue apresado por miembros del Ministerio Público, el pasado miércoles 11 de enero, mismo que se encontraba prófugo desde la salida a la luz de la muerte de Daniel de Jesús Rodríguez, que destapó los abusos del centro.

“Yunito”, era uno de los encargados cuando el pastor Lorenzo Silverio Almonte no estaba en el centro New Life for Youth.

Los adolescentes le conocen como el director y le atribuyen actos de tortura.

Uno de los adolescentes contó al órgano acusador que “el director me dio con una correa y luego me amarró con una cadena, me la puso en el pie y la amarró en un hierro, yo duré tres días ahí en esa ocasión, me amarraron varias veces”.

De acuerdo al ministerio público, “Yunito” era uno de los que directamente les daba los medicamentos a los internos.