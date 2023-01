Apresan a Yunito, vinculado a abuso sexual a menores

Indira Vásquez

Santiago, RD

Miembros del ministerio público apresaron a uno de los directivos del centro donde adolescentes denunciaron que eran víctimas de abuso sexual de menores en el Centro de Rehabilitación Nueva Vida Para Jóvenes o New Life For Youth en el sector La Ciénaga, en Santiago.

Joseph Yunior Guzmán García, alias Yunito, era uno de los encargados del centro, y máxima autoridad cuando Lorenzo Silverio Almonte no estaba en el centro, los adolescentes le conocen como el director.

Yunito, de acuerdo a los adolescentes, era quien dirigía el centro, ellos lo conocen como director, y le atribuyen actos de tortura. Uno de los adolescentes contó al órgano acusador que “el director me dio con una correa y luego me amarró con una cadena, me la puso en el pie y la amarró en un hierro, yo duré tres días ahí en esa ocasión, me amarraron varias veces”. De acuerdo al ministerio público, Yunito era uno de los que directamente les daba los medicamentos a los internos. “Nosotros nos quedamos ahí y Yunito nos dijo que nos iba a dar ‘andipi’, una cosa que nos duerme y nos lo dio. Yo no me dormí”, explica uno de ellos. En sus testimonios uno de los menores de 16 años cuenta que una vez lo acusaron de tapar el baño y el director “buscó una soga y me amarró las dos manos, ese director se llama Yunito y otro que le dicen el líder”.