Madres de los primeros bebés nacidos en 2023 tienen 21 años y solo estudian

Audry Trinidad

Santo Domingo, RD.

Al menos dos fueron los bebés nacidos este primero de enero este 2023 en Santo Domingo, de acuerdo con informaciones de distintos centros de salud.

A través de un recorrido por distintos hospitales de la capital dominicana, reporteros de este medio conversaron con los padres de los infantes.

Uno de los primeros bebés fue Stevens Alberto, quien según el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora La Altagracia (HUMNSA), nació a las 12:00 a. m. a través de un parto por cesárea.

Jenifer Cartright, de 21 años quien es la madre del infante, contó que llegó en horas de la noche al hospital tras sentir varios dolores en su abdomen.

“Vine por unos dolores, cuando me hicieron la sonografía me dijeron que el bebé estaba volteado y automáticamente me hicieron una cesárea, justamente a las 12:00 nació el bebé”, expresó la joven.

Jenifer reside en el sector Villa Juana, es estudiante de Comunicación Social y madre soltera. Al momento de ser entrevistada por reporteros de este diario se encontraba acompañada de su madre.

El otro

Carlos Yoniel Pérez Ramírez, es otro bebé registrado con nacimiento a las 12:00 a. m., la información fue brindada por el Hospital Materno doctor Reynaldo Almánzar a través de su cuenta de Twitter.

Yoniel nació a través de un parto vaginal, luego de que su madre presentara contracciones.

Su progenitora afirmó que nació en buen estado de salud y de ocho libras.

Nicaira Ramírez Mateo, madre del infante expresó sentirse feliz y que para ella fue una sorpresa la llegada del bebé en esta fecha.

“La verdad no lo esperaba ahora, pensé que sería más temprano, ya tenía 40 semanas de embarazo” dijo Ramírez.

La joven madre de 21 años narró que no trabaja, y que tuvo que verse obligada a abandonar a abandonar sus estudios e inscribirse en el Programa de Educación de Jóvenes y Adultos (Prepara), esto debido a que en el politécnico donde estudiaba “por error” se le registraba una materia reprobada y las autoridades pertinentes no la ayudaron.

“Me dijeron que debía abandonar el centro y me entregaron mis papeles”, afirmó Nicaura.

Por su parte, Carlos Pérez quien es el padre del recién nacido trabaja como militar.