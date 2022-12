La delincuencia es el principal problema que afecta la población

Santo Domingo, RD

El 66.4% de la población dominicana considera que la delincuencia es el principal problema que afecta al país, según datos revelados por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2022.

De este porcentaje, el 76.9% correspondía a residentes de la provincia Santo Domingo, que encabeza la lista.

La encuesta, de la que fue publicada su más reciente informe el día de hoy, señala que el costo de la vida, el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la corrupción son otras de las principales preocupaciones de la población. Asimismo, el 29% de la población dijo tener ‘’mucho miedo’’ por los actos delictivos que ocurren en su barrio o su comunidad.

Como medida para no ser afectados por la delincuencia, el 64.5% evita salir de noche, el 48.8% no sale con mucho dinero en efectivo y 38.7% no usa joyas.

Las cifras detallan que el 23% de las mujeres no se siente nada segura al caminar sola en su barrio o comunidad de noche, el 18.4% de la población masculina tiene esta misma percepción de seguridad.

Las provincias con mayor porcentaje de población de 15 años y más que dejó de salir de noche por miedo a la delincuencia y el crimen son Santo Domingo con 74.5%, Santiago con 74.2% y el Distrito Nacional con 71%.