Dominicanos ahora usan a El Salvador y Colombia como puente para llegar a EE. UU.

Rafael Castro

Santo Domingo, RD

Los migrantes dominicanos están utilizando ahora como puente a El Salvador y Colombia para trasladarse a la frontera de México, y luego desde allí intentar penetrar a territorio estadounidense, donde solicitan asilo, a pesar de que el próximo día 21 se espera el cierre del Título 42, permite expulsar de forma rápida a migrantes e impedirles el acceso en la frontera.

De acuerdo con una fuente migratoria en los últimos días la salida de nacionales hacia Guatemala, donde viajaban, sin visa se ha reducido debido a las restricciones que han colocado las autoridades de ese país, contra los migrantes centroamericanos y caribeños.

Desde esos territorios los dominicanos y centroamericanos realizan peligrosas travesías cruzando la selva amazónica, y altos riesgos de perder hasta la vida para llegar hasta el paso fronterizo de México con Estados Unidos.

Regularmente éstos salen en vuelos hacia esa nación de Centroamérica, desde el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) de Santo Domingo.

Sin embargo, según la misma fuente, muchos de éstos no son admitidos cuando han intentado penetrar tanto a Guatemala como El Salvador, a modo de turistas, con poca o ninguna solvencia económica que le avalen su permanencia en esos países.

Muchas veces son personas de escasos recursos que no tienen empleos fijos, ni otras entradas económicas, que sustenten ante las autoridades de inmigración su entrada a esos territorios.

“Ellos no presentan nada ni llevan dinero, ni carta de trabajo ni lugar donde se van hospedar y de esa manera, aunque tengan su pasaporte y no necesiten visa para entrar por ejemplo a Guatemala, donde no los dejan pasar porque saben que es para trasladarse ilegalmente al paso fronterizo de México”, explicó la fuente.

Estados Unidos levantará una política aprobada durante la pandemia que permite expulsar de forma expedita a migrantes, e impedirles el acceso en la frontera.

Esta medida, avalada por el presidente estadounidense Donald Trump y extendida por el actual mandatario Joe Biden en dos ocasiones, fue justificada como una forma de controlar la propagación de la Covid-19.

La regulación -conocida como el Título 42- finalizará el próximo 21 de diciembre, después de más de dos años, que había sido puesta en vigencia por recomendación del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).