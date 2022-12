Sindicatos a favor mascarillas en el transporte de pasajeros

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

Los presidentes de las más importantes federaciones de transporte del país favorecieron ayer la propuesta de un nuevo sometimiento a la obligatoriedad del uso de mascarilla en los vehículos del transporte público.

Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra), dijo que está de acuerdo y dispuesto a cumplir con la exigencia, mientras la pueda imponer ante los pasajeros si sale directamente desde el Ministerio de Salud Pública.

“Los primeros en utilizar todos los mecanismos de higiene fuimos nosotros como Conatra. Si Salud Pública lo exige, nosotros estaríamos en la obligación de colaborar, pero en el caso nuestro, con los pasajeros, si no baja una orden o una resolución de que las mascarillas deben ser obligatorias, no se la ponen”, indicó Marte.

La propuesta de “volver a las mascarillas” en los vehículos de circulación pública, se planeó en el editorial del director de Listín Diario, Miguel Franjul, que rápidamente fue acogida por el Colegio Médico Dominicano (CMD), debido el notable incremento en los casos de Covid 19 en el país.

Acogen planteamiento

Desde el Movimiento Choferil de Transporte (Mochotrán) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), también externaron sus respuestas a favor de una nueva orden que establezca el uso de barbijos obligatorio en sus centrales.

En el caso de Alfredo Pulinario, presidente de Mochotrán, afirmó que las 139 compañías que forman parte de su sindicato y las líneas de corredores de las avenidas Winston Churchil y Charles de Gaulle, están enteramente dispuestas a someterse a las autoridades, si realizan el llamado.

“Siendo para la salud, estoy de acuerdo que si es necesario, que se ponga la mascarilla otra vez. Si los médicos, que son los médicos y tienen potestad para decir que hay que usar la mascarilla, entienden que es necesario, yo estoy de acuerdo”, dijo Pulinario.

Alegó que “sería el primero en someterse a la orden”, con más de 40,000 que diariamente montan “miles y miles de pasajeros”.

Aunado a esto, el mensaje de la Opret en nombre de su director reveló que también están “pendientes a cualquier disposición que dicten las autoridades de Salud Pública para acogernos a una medida oficial”.

Alegando que ellos todavía realizan las jornadas de limpieza de los vagones, “por un tema de que todavía el Covid no se ha ido, pero respetan el derecho que tienen las personas a usar la mascarilla o no, siempre y cuando no sea una disposición que emitan las autoridades”.

“Todo lo que tiene que ver con alguna medida de obligatoriedad de uso se pondrá en disposición siempre y cuando sea una medida oficial del Ministerio”, manifestaron.

Entretanto, por el momento la única reacción que ha externado la entidad salubre, es que la mascarilla continúa siendo una decisión de cuidado de la ciudadanía.

SEPA MÁS

Obligatoriedad

Las federaciones de transporte afirmaron que todo lo que tiene que ver con alguna medida de obligatoriedad de uso de masacarillas se pondrá en disposición, siempre y cuando sea una medida oficial del Ministerio.

Incremento

En las púltimas semanas en el país se registrado un preocupante inccremento del Covid-19, así como de las hospitalizaciones.

Mayoría de casos

El Distrito Nacional y Santiago son las dos demarcaciones que tienen mayores casos positivos, incidencia y casos activos de la enfermedad. Salud Pública dice que la mascarilla sigue siendo una decisión de cuidado de la ciudadanía.