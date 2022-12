En defensa de la dominicanidad

Miguel Reyes Sánchez

Santo Domingo, RD

Que Pena me da leer el artículo “En defensa de la libertad del pensamiento” de la señora Filomena González publicado como réplica de mi artículo “retruécano de la historia”, en el que respondo un trabajo de Darío Brooks en la BBC de Londres.

Esta señora refiere de que yo pretendo “desautorizar a los historiadores en que se apoya el autor extranjero al catalogarlos de pseudohistoriadores”. En ningún momento me réferi a su persona, en cambio sí al artículo de Brooks, que como bien calificara el historiador Miguel Guerrero, “es una interpretación histórica llena de prejuicios contra el país basada en razones raciales inexistentes”, lo cual suscribo.

Parece ser que defender a la patria, atenta contra la libertad de pensamiento. ¿No será lo contrario? Que existe una tendencia absolutista de mostrar al país como un nido de racistas, promoviendo cuestionamientos de organizaciones internacionales con pretensiones de alcanzar condenas y sanciones contra la República Dominicana.

Que no me vengan ahora con el trasnochado discurso de autoritarismo y de que todo el que defiende nuestra soberanía es un ultranacionalista y un troglodita. No, no y no. Eso en mi caso es inaceptable. Soy un pensador de ideas liberales que cree en la igualdad y en la dignidad de todos los seres humanos, sumamente respetuoso de la opinión del prójimo, ahí están mis artículos y mi obra, pero lo que no negocio es mi condición de dominicano y defiendo mi país en cualquier escenario cuando alguien pretende calumniarnos.

Como expresa el historiador Frank Moya Pons se ha venido gestando en los últimos años una corriente intelectual “que promueve una nueva ideología racial que enfatiza la equivocada noción de que el color de la piel es un ingrediente más definitorio de la nacionalidad que la cultura, la religión, el lenguaje, las tradiciones y la memoria colectiva. Esa ideología ha sido asimilada por algunos intelectuales dominicanos en cuyos escritos niegan o justifican los crímenes de guerra de Dessalines de la misma manera que justifican o silencian el carácter dictatorial del régimen de Jean Pierre Boyer”.

Pero, lo más condenable es que esos intelectuales a los que se refiere Moya Pons, intentan debilitar la dominicanidad apoyando causas que buscan desacreditarnos como pueblo, vendiéndonos como los más xenófobos, a sabiendas, del daño que eso 0casiona en el escenario internacional.

La señora González alega que “fuertes corrientes conspiranoicas con un contenido que fácilmente podría significar un retroceso hacia un autoritarismo”, el único retroceso que tenemos es el flaco servicio que se le hace a la patria con esos discursitos reiterativos de que aquí se discrima y que somos una especie de fábrica de apátridas. Cuando eso es faltar a la verdad.

En la parte in fine de mi artículo expresaba de manera genérica que “algunos pseudohistoriadores se ufanan en contar una historia dominicana retorcida, con total ausencia de rigor, sustituyendo los hechos por sus opiniones particulares con el fin de avivar el resentimiento”, lo reitero.

Douglas Allchin en su obra “Pseudohistory and Pseudoscience” expresa que “la pseudohistoria se caracteriza por sesgar la investigación, es decir estudiar los hechos que coinciden con sus postulados previos y adecuar las hipótesis para que se ajusten a la teoría, ignorando deliberadamente los trabajos previos, rechazando el diálogo con otros investigadores y estudiando los hechos, muy pocas veces los procesos históricos”. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

El amigo y colega Pedro Domínguez Brito expresaba que “tenemos dominicanos que promueven la unificación de la isla, o en su defecto, apoyan con pasión a quienes tiene esa meta, que son los Boyer del siglo XXI”.

Si se dio por aludida que pena, cuanto lo siento. ¿Qué más puedo decirle? Que no fue mi intención molestarla señora, pero tenga claro que seguiré defendiendo con fervor la dominicanidad. Duélale a quien le duela.

Y colorín colorado...