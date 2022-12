UASD pagó nóminas por más de 185 millones sin incorporarlas a la data del sistema, de acuerdo a auditoria

Santo Domingo, RD.

La Cámara de Cuentas publicó este lunes un informe de la auditoría practicada a las informaciones incluidas en los estados financieros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por el período comprendido entre el 1ro de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los hallazgos detectados están entrada de recepción en almacén en el Economato Universitario, durante los años 2014 por RD$400,000,000; para el 2016 por la suma de RD$312,000,000 y en 2017 por la suma de RD$312,000,000.

“El Economato Universitario al 31 de diciembre de 2017 presenta compras en tránsito con saldo negativo por un monto de RD$456,660”, explica la Cámara de Cuentas.

Asimismo establecen que durante el período del 2014 al 2017 presenta saldos de compras en tránsito sin soportes, bienes de uso no registrados en el SIAB, reevaluaciones de inmuebles no realizadas, mobiliarios y equipos computacionales en desuso no descargados a la Dirección General de Bienes Nacionales.

“Se clasificaron y registraron gastos por el monto de RD$11,690,323., sin considerar la naturaleza de las actividades y operaciones financieras, situación que generó inconsistencia en las informaciones de los Estados de Resultados”, explica la auditoria.

Explica que la investigación encontró que el Economato Universitario, presenta en el Balance General la cuenta caja general al 31 de diciembre de 2015, un balance negativo de RD$627,318., sobre el cual no evidenció las documentaciones soportes que dieron origen.

En los períodos investigados se observó, además que las nóminas pagadas por jornales, honorarios y otros servicios personales por el monto de RD$185,846,236., no fueron incorporadas a la data del sistema WANG, Red de Área Amplia, (Wide Área Network).

“Cuentas por cobrar por créditos para formación académica en 2014 RD$18,983,995, en 2015 RD$19,845,198. En el año 2016 RD$20,235,288, 2017 RD$19,912,228 respectivamente. Cuentas por cobrar a servidores universitarios en 2014 RD$653.199, en 2015 RD$ 8.808.832, En 2016 RD$7.070.785 y de RD$ 5.093.940 en 2017”, señalan.

También préstamos por cobrar a largo plazo “cuando la UASD sirve de garante ante el Banco de Reservas que, de manera individual, tomaron los servidores de la academia del 31 de diciembre de 2014 al 2017”.

En 2014 fueron RD$5,485,288,653, en 2015 RD$4,805,411,548. De RD$ 5.026.704.167 en 2016 y de RD$ 6.009.500.420 en 2017.

Entre otros hallazgos detectados a nivel administrativo están que, la estructura de control interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y sus organismos dependencias presentan debilidades por omisión e incumplimiento de normativas administrativas, financieras y legales.

“Su permanencia expone los recursos de la institución, a que sean administrados en forma incorrecta, afectando el desarrollo institucional y la comisión de errores en detrimento del logro de sus objetivos”, sintetizan.

Entre las situaciones evidenciadas están: falta de implementación de las Normas Básicas de Control Interno, estructura organizativa y funcional desactualizada, políticas y prácticas de gestión en los recursos humanos inconsistente con las normativas interna y externa aplicable, falta de divulgación del Código de Ética, expedientes incompletos de personal, inexistencia de un plan estratégico y operativo de tecnología, ausencia de planes de contingencia y recuperación ante desastres informáticos (DRP).

Además de que, en las actividades de control: partidas conciliatorias pendientes de registro y con diferencia en saldo, inexistencia de política para cuentas de dudoso cobro, diferencias entre confirmaciones bancarias y saldos por cobrar de préstamos hipotecarios, préstamos otorgados a funcionarios y servidores universitario que exceden a sus remuneraciones individuales, préstamos navideños al personal sin documentaciones formales, sin soportes justificantes.

Esta publicación se realiza concluido el proceso auditor y de conformidad con la disposición del Artículo 38 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y las disposiciones de su Reglamento de aplicación no. 06-04.