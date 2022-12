Onamet pronostica lluvias pasajeras y ambiente agradable

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Este lunes el país seguirá disfrutando de un ambiente agradable a fresco, como resultado de la incidencia de un viento predominante del nor/noreste, asociado a un débil sistema frontal que actualmente se localiza al este de Puerto Rico. Así lo pronostica la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

Se espera una disminución en la ocurrencia de lluvias, sin embargo, en los poblados de las regiones norte, noreste, sureste y la vertiente norte de la Cordillera Central, se presentarán lluvias débiles y aisladas durante el día y la noche, por efecto del viento.

La Onamet recomienda a los operadores de las frágiles, medianas y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto desde Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia) por la incidencia de oleaje anormal.

Pronóstico local

En el Gran Santo Domingo la temperatura máxima oscilará entre los 28° C y 30° C, en cambio, la mínima se mantendrá entre los 19° C y 21° C.