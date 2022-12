Caso de Mantequilla: algunos a favor y otros en contra

Jhangeily Durán

Santo Domingo RD

La mañana de ayer se situaban en las afueras de la Oficina de Atención Permanente de Monte Plata los ciudadanos que realizaron inversiones monetarias con Wilkin García Peguero, conocido por la sociedad como Mantequilla.

Desde que un equipo de Listín Diario pisó la oficina judicial se percató del contraste de opiniones que tenían los munícipes de esa división territorial, dando como resultado una balanza que se mantiene inestable ante dos posiciones: quienes desean que se le otorgue la libertad y quienes dan la batalla por tener al acusado tras las rejas penitenciarias.

Un grupo de unas cinco personas conversaron con este diario sobre su postura ante el caso. Los individuos coincidieron con que García Peguero “solo quiere ayudar a su pueblo” y pidieron a la población “analizar las dos caras de la moneda”

“Yo tengo invertido siete millones de pesos y no he recibido nada, pero yo sé que él va a pagar, ahora, preso va a resolver menos que suelto”, dijo Johnny García, quien está a favor sé que se le otorgue libertad a “Mantequilla”.

Un testimonio similar es el de Altagracia Domínguez, una mujer de 43 años que aseguró entregarle al imputado unos RD$200,000,00 y aunque no ha recibido ganancia por su inversión, realizada hace dos meses, dijo a Listín Diario que “Dios obrara para bien” y mantiene la certeza de que el dominicano oriundo de Monte Plata le pagara la sumatoria de dinero que le suministró.

Sin embargo, otro grupo de personas se mostraba alterado ante la posibilidad de que “Mantequilla” no pague las consecuencias de sus actos.

Tal es el caso de William Batista, quien confesó que acudió a hipotecar su vivienda con la esperanza de reunir una cantidad de dinero con la cual el imputado “pueda sacarlo de sus problemas”.

“Ese señor jugó con cosas con las que no se juega, yo estoy al perder mi casa porque esos 800 mil pesos que yo le entregue no los saque debajo del colchón de mi cama, fue haciendo lio y llevando a hipotecar mi casita y hasta a mí los ahorros de mi mama le entregué y no me ha dado la cara ni para saludarme”, explicó Batista mientras mostraba los recibos que corroboraban su declaración.

Con la misma actitud que Batista estaba el señor Tomas Guzmán, quien afirmó haberle entregado a Wilkin García 308 mil pesos con la finalidad de “multiplicar” ese monto.

“Tiene que hacerse justicia con ese delincuente, por esa larga que le están dando al caso es que todos los ladrones andan haciendo lo que quieran, si fuera un roba gallina hace rato estuviera preso”, dijo alterado Guzmán.

El señor de 52 años, quien dijo que su ocupación como motorista en el municipio Sábana Grande de Boya, narró que todo sucedió por “confiar en alguien que el pueblo vio crecer”.

Aplazan audiencia

La jueza de la Oficina de Atención Permanente de ese distrito judicial aplazó para el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra García Peguero.

La magistrada adoptó la medida para darle oportunidad a Mantequilla a que designe un abogado para que lo represente en el proceso y para convocar a siete víctimas que no estaban presentes en la audiencia de hoy.

A su llegada al tribunal, García Peguero dijo que espera ser dejado en libertad para pagarles a las personas que reclaman el dinero que invirtieron en su compañía.

“Yo soy un hombre serio y lo que quiero es pagarle a un pueblo que necesita, no nos hemos negado a pagar”, dijo mientras era trasladado a la sala de audiencias.

Advirtió que si lo condenan “el sistema es culpable de que ese pueblo que necesita no cobre su dinero”.