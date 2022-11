Gran consternación en el kilómetro 7 de la Sánchez tras violación a un menor de edad

Audry Trinidad

Santo Domingo, R.D.

Moradores del kilómetro 7 de la carretera Sánchez dijeron sentirse consternados por lo ocurrido a un menor de 16 años, quien presuntamente fue víctima de violación por varios hombres.

Según narraron los familiares de la víctima, quienes no quisieron revelar su identidad, la vida del adolescente no ha sido nada fácil. Su madre no ha podido cuidarlo, y su padre murió hace tres años tras ingerir alcohol adulterado.

Luego de la muerte de su progenitor, el adolescente quedó a manos de su abuela, quien también murió tiempo después.

A causa de la ausencia de su papá, la ausencia de su abuela y los problemas de su madre para atenderlo, el adolescente se relacionó con gente que no debía.

La familia, tanto paterna como materna, afirmó que trató de ayudarlo y darle alojo, pero este se escapaba de la casa y amanecía en las calles.

“No es como dicen las personas, en ningún momento lo abandonamos. Siempre tratábamos de ayudarlo, pero él no se dejaba”, expresó una de sus tías paternas.

Acorde a sus declaraciones, "la mala vida" llevó al adolescente a dejar los estudios y, aunque ellos seguían insistiendo para que regresara a la escuela, este nunca lo hizo.

Ayuda negada

Una de las tías maternas del adolescente contó a este medio que buscó ayuda en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), sin embargo, le fue negada.

“Yo fui a Conani y expliqué la situación, pero ellos me dijeron que no podían hacer nada porque el niño no era huérfano. Me dijeron que, si quería ayudarlo, que me mudara del lugar”, explicó.

Una vecina allegada comentó que, el día del hecho, el adolescente solo externó que le dolía mucho la cabeza y no especificó lo que le había pasado. Un día después, al ver que su estado de salud empeoraba, la mujer llamó al 911 y lo trasladaron al Hospital Infantil Robert Reid Cabral.

Varios análisis en el centro determinaron que el chico había sido golpeado y víctima de violación.

De acuerdo con versiones de los familiares, el menor presenta leves mejorías y aún se mantiene ingresado en cuidados intensivos (UCI) en el hospital.

En los meses, el km 7 de la carretera Sánchez ha sido escenario de crímenes que han marcado a la sociedad dominicana. Recientemente, el cadáver de Jesús Cuevas fue encontrado descuartizado a tan solo unas cuadras del sector.