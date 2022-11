La “Operación Especial” de EE. UU. en la Isla de Santo Domingo

Pelegrín Castillo Semán

Santo Domingo, RD

Uno de los grandes retos que tenemos los dominicanos -y los países de la región- es trasformar los vínculos con EEUU. Es nuestro vecino poderoso, y por eso mismo debe proceder con el respeto debido a los amigos, aliados y socios: no somos su colonia ni “la finca con pasaporte de algunos” que solo están dispuestos a complacer a los poderes foráneos…La respuesta del MIREX es buena entre otras cosas, porque exige “retirar términos” afrentosos. Los EEUU, como decía Churchill, son una gran nación, que “casi siempre acierta, solo que después de haber intentado todas las demás opciones”.

Están más erráticos que nunca, con política exterior ideologizada, volátil, absurda…Felicito calurosamente esta respuesta del MIREX de RD al ataque felón del Departamento de Estado.

No hay ni habrá solución RD…Sin dudas, al Departamento de Estado le molestó que el gobierno dominicano desestimara su plan elaborado por Instituto Nacional de Migración, para el manejo de Flujos Masivos de Migrantes, que financió en el 2018 y contó con el concurso de la OIM y el ACNUR. Querían fronteras abiertas…También, les molestó que se anunciara el Muro, que irá porque el pueblo lo reclama , y porque RD no seguirá siendo un país de Refugio de la crisis internacional del Estado Fallido, que no se ha querido resolver sino trasvasar al vecino. Los dominicanos exigimos solución de los problemas de Haití en Haití, y dentro de esquema de corresponsabilidad continental estamos dispuestos a colaborar …El gobierno de Luis Abinader hace bien en reaccionar frente a la avalancha de haitianos que está ocupando el territorio nacional: son ya 476 asentamientos en desarrollo. Por tanto, eso evitará que sectores de la población decidan actuar directamente, lo que sería una tragedia que debemos evitar, a la vez que disminuye el poderoso efecto llamada. Claro está, el Estado y sus agentes deben esmerarse en actuar conforme a derecho…Algunos sectores poderosos en EEUU les prometieron a los haitianos darles “una nueva tierra”, o según el nuevo relato histórico a devolverles lo que perdieron en 1844, con una fórmula perversa y racista de intercambio de poblaciones: haitianos aquí y dominicanos fuera. Burda manipulación imperialista que solo traerá un problemon…

Al Presidente Moise lo asesinaron en su casa, solo, abandonado, desprotegido, traicionado. Se sabe que algunos de los involucrados en complot pasaron por RD, pero todo parece indicar que el plan se urdió y financió desde EEUU por parte de haitianos americanos y sus aliados. En consecuencia, la RD debe vigilar sus fronteras…

También, es cierto que hay fábricas de pasaportes falsos muy sofisticadas para viajar a la región, donde van muchos haitianos y de otras nacionalidades. Los primeros que deberían apoyar a RD son los gringos. No queremos que los visite un comando de Boko Harán u otra filial de Al Qaeda, y menos que intereses norteamericanos o europeos sean atacados en territorio dominicano…La “Operación especial” que están montando sectores EEUU en la Isla de Santo Domingo, es mucho más sofisticada que la que viene ejecutándose en Ucrania. Implica la comisión de varios crímenes internacionales, de lesa humanidad, e incluye nueva forma de agresion, por rebote o carambola…

Obsesionados por su ideología racialista y por patrañas históricas y jurídicas como la “apatridia”, sectores de la Diáspora Haitiana en EEUU, el Caucus Afroamericano y grupos radicales del Partido Demócrata, conspiran para imponer la criminal “solución solución RD” a la crisis de Haití Fallido.

El sueño de Claude Joseph y de otros que piensan como él pero no lo expresan, es preparar insurrección de haitianos en RD, para luego forzar “acción internacional humanitaria” de ONU y OEA. Esos ataques constantes contra el gobierno RD y los dominicanos buscan ese objetivo. Lo sabemos…Yo creí que Los Comediantes- título de la novela de Graham Greene sobre Haití-, eran los haitianos; pero veo que el calificativo les cabe también a los gobernantes de EEUU y Canadá, no menos que a la ONU. Si Marthelly y sus primeros ministros deciden hablar sobre cómo fue que llegaron al gobierno y se mantuvieron, sería espectacular…¿Cuando es que los EEUU y Canadá cayeron en cuenta del comportamiento represivo de los líderes haitianos?, ¿no fueron ellos que los llevaron al poder y los mantuvieron en el?, ¿a quién están favoreciendo?, ¿harán algo con “los dueños de la finca de al lado”?¿consultaron con el Presidente Bill Clinton?…

¿Quién impuso a Marthelly, después de alterar resultados de elecciones? ¿Quién impuso a Moise con un 10% de apoyo electoral? ¿Quién lo alentó a imponer dictadura constitucional? ¿Quién lo frenó después?¿Quién armó los grupos paramilitares que emplean técnicas terroristas y cometen crímenes contra población civil inocente?…

Si nos vamos más al pasado ¿Quién intento derrocar a Duvalier desde RD?¿Quién dio luz verde para el primer derrocamiento de Aristide?¿Quién bloqueó y ocupó a Haití para reponerlo por exigencias del Caucus Afroamericano?¿Quién reclamó abrir campamentos en RD mientras bloqueaba la salida por mar de los haitianos desesperados? ¿Quién volvió a derrocar a Aristide en el 2004? ¿Quién permitió la eliminación de Jovenel Moise y por qué?…. Más atrás, ¿quién derrocó al Presidente Bosch, porque podía denunciar en OEA conspiración de EEUU contra Gobierno de Duvalier? ¿Quién consolidó dictadura de los Duvalier hasta 1986, que término de socavar cimientos de esa nación, con su Revolución Negrista? Más aún ¿quién decidió aislar “la peste de la rebelión en Haití” en la Isla de Santo Domingo, en 1801?…

Definitivamente, poderes de Estados Unidos conspiran contra RD: le prometieron “solución dominicana a los problemas de Haití”.

Eso constituye un crimen internacional peor que la “operación especial” en Ucrania, por ser más alevosa, retorcida y perversa. !Que paguen su deuda con Haití de otro modo!…En 2016, en HIGUEY , un grupo de haitianos solicitó reunión conmigo.

Accedí con agrado y curiosidad , y grande fue mi sorpresa cuando me dijeron “Ud tiene razón, esto hay que pararlo, aquí hay demasiados haitianos”. Claro, tenían muchos años tranquilos viviendo en RD, y sabían que la avalancha es peligrosa, porque al final pagan justos por pecadores. RD solo podría soportar con mucho esfuerzo entre 300 mil y medio millón: ahora tiene cerca de dos millones y subiendo …Dedicado a ciertos gringos y haitianos: “los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria libremos de viles tiranos, y al mundo mostremos que somos hermanos”. Escrito por Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria. Ojalá entiendan que somos nación histórica-la vanguardia de raza cósmica que describe Vasconcelos-, y se eviten un problema mayor. Rescaten y levanten Haití, que también tiene derecho a su propio desarrollo…El presidente Luis Abinader debe proponer un proyecto declarando el estado de conmoción interior en las provincias fronterizas, para ejecutar un conjunto de acciones indispensables que fortalezcan la seguridad y la defensa de la Patria…y de paso, terminar bien y con la mayor celeridad el Muro Fronterizo, que debe ser para la Buena Vecindad y para levantar los Puentes de la Reconstrucción de Haití. El pueblo dominicano lo apoyará, y solo la facción antinacional se opondrá. Hora de Nación, hora de Patria… con la Gracia del Dios Providente que siempre nos ha acompañado.