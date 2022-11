Asaltan empadronadora del censo en Santiago

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

La Gobernadora de la provincia de Santiago, Rosa Santos informó que en esa demarcación, desaprensivos robaron la tablet, utilizada para empadronar a la ciudadanía, a una de las trabajadores del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda.

En una entrevista a través del Canal de Youtube “Activao” con Inocencio Encarnación, indicó que el hecho se produjo por “los lados de Cerro Hermoso”, sin abundar si habían recuperado el aparato o los desaprensivos se habían llevado otras pertenencias de “la jovencita”.

Indicó que en Santiago los trabajadores del Censo están recibiendo apoyo del Ejército y la Policía Nacional, para evitar cualquier inconveniente.

Santos expresó, además, que hasta el momento este ha sido el único caso, de esta índole, registrado en Santiago con los trabajadores del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda.

Otros casos

Esta no es la primera vez que se reporta que asaltantes despojan de sus pertenencias a trabajadores del censo. El pasado domingo la Oficina Nacional de Estadística (ONE) confirmó que cuatro empadronadores fueron asaltados en el sector El Tamarindo, Santo Domingo Este.

La ONE aclaró que estas cuatro personas no fueron despojadas de sus artículos de trabajo, porque en ese momento no los portaban, pero sí de sus pertenencias personales.

Los asaltantes se llevaron dinero en efectivo, carteras, celulares, entre otros.