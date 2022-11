Capturan a un hombre que hace cinco meses mató a otro en un centro de diversión de Santiago

Onelio Domínguez

Santiago, R.D

La Policía Nacional apresó a un hombre que hace unos cuatro meses mató a otro, en medio de una riña por un trago de ron, en un centro de diversión en el sector La Yaguita de Pastor, en Bella Vista, al sur de la ciudad de Santiago.

El apresado fue identificado por las autoridades policiales como Ray Castillo Reyes, de 24 años de edad, acusado de quitarle la vida a golpes a Luis Mayor Mayo Faña, de 46 años de edad.

Según la Policía, Castillo Reyes dijo en el interrogatorio que se encontraba en un centro de diversión y que Mayo Faña le pidió un trago y, al negárselo, este lo golpeó.

“Yo no lo quería matar, él me pidió un trago de Romo, le dije que no y me entró a golpes y cuando me recupere de los golpes, le entre a palos”, dijo Ray Castillo

El hecho ocurrió el pasado 27 de julio, del presente año, cinco meses después del hecho, la policía de Santiago apresó a Ray Castillo Reyes, quien será sometido a la acción de la justicia.

La información fue ofrecida por el vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, el capitán Fernando Pérez Valerio.