La inseguridad tiene al grito a sector Buenos Aires, Herrera

Melanie Cuevas

Santo Domingo, RD

Los moradores del sector Buenos Aires, de Herrera, dicen sentirse alarmados por la inseguridad y la alta tasa de atracos, esto acompañado de la falta de patrullaje policial y la poca de iluminación en algunas de sus calles.

En un recorrido realizado ayer, moradores del referido sector se quejaron por la falta de seguridad y la ola de atracos.

El motoconchista Lorenzo Hernández expresó lo inseguro que se ha vuelto transitar por las calles del sector a cualquier hora, así como lo desamparado que se sienten, ya que los agentes policiales no realizan patrullajes con frecuencia y sus quejas no son escuchadas. “La policía no trabaja en ningún lado”, dijo.

Los lunes de terror

Los moradores señalan las calles México y 7, como focos de los asaltantes motorizados, que mantienen el terror y los residentes deben permanecer en sus hogares, por el temor de ser víctimas de los antisociales, quienes tienden a cometer sus fechorías entre 5:30 y 6:00 de la mañana.

Refieren que los lunes son los días que se presenta la mayor ola atracos, indicando que los asaltantes salen en grupos de tres y cuatro motorizados a hacer sus fechorías luego de los “teteos”.

Roberto Antonio Gómez también resaltó que frente a la escuela Buenos Aires había un retén policial, por lo que había más control, gracias a que estos patrullaban con frecuencia y limitaban los actos delictivos en la zona, pero lo removieron. “Ahí había un retén y lo quitaron”, indicó.

En puntos

Basura e iluminación.

Se evidenció la existencia debasura en algunas de las aceras y los habitantes expresaron que los camiones de recogida pasan de manera frecuente, pero que algunos vecinos no colaboran con la limpieza de las calles. Otra de sus quejas es la falta de iluminación de las calles.