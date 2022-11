Apedrean vehículos en túneles y avenidas

Jhangeily Durán Santo Domingo, RD

Varias personas resultaron afectados tras ser impactados sus vehículos con piedras cuando transitaban por el túnel de la avenida 27 de Febrero, al igual que por las avenidas Winston Churchill, Abraham Lincoln y Máximo Gómez.

Aunque son unos tres testimonios, las víctimas coinciden en que mientras transitaban a bordo de sus vehículos comenzaron a lanzarles piedras hacia el lado derecho del conductor. La situación se conoció luego que los afectados narraron a periodistas de Listín Diario los detalles del “susto” que pasaron.

Uno de los casos es el de María Cristina, una joven que a las 11:30 de la noche se dirigía con su madre por el túnel de la avenida 27 de Febrero cuando tres jóvenes desde dos motocicletas le lanzaron una botella llena de piedras.

“Nuestros ojos se salvaron porque ambas usamos anteojos”, dijo María Cristina, quien agregó que las vías del túnel estaban correctamente iluminadas, pero que eso no impidió que los desaprensivos cometan el acto.

“Solo le pregunté a mi mamá si estaba bien, pero en ningún momento me detuve. Cuando llegué a casa y revisé me di cuenta que no era una piedra, sino una botella llena de piedras. Aparentemente ellos echan las piedras que hay en el boulevard para que esta caiga con más fuerzas sobre los vehículos”, narró Cristina.

El caso de Angie Pacheco, otra afectada de esa situación, no fue muy diferente. La joven salió de su trabajo a las 4:30 de la tarde y con el sol aun afuera pasó el mismo “susto” que María Cristina.

“Yo ni siquiera entendí como pasó… iba con una amiga y estábamos hasta en un tapón y de la nada teníamos todos los cristales rotos. De hecho veníamos tomándonos un café y lo tuvimos que dejar porque se llenó de cristales”, comentó Pacheco. Ambas ciudadanas resultaron ilesas físicamente, pero sus vehículos sufrieron daños por lo que aún están en proceso de reparación.

¿Qué dice la Policía?

A través las redes sociales varias personas han intentado alertar de la situación, pero en la Policía solo se ha recibido una denuncia formal respecto al tema”, informó la Dirección de Comunicaciones de la Policía Nacional.