Se sabrá mañana en la noche quién ganó en PLD

Santo Domingo, RD

El secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán, adelantó ayer que los resultados de la consulta interna de mañana se darán a conocer tan solo unas horas después de que concluya el proceso de selección del o la aspirante a la candidatura presidencial, para las elecciones de 2024.

En el PLD se inscribieron como precandidatos la exvicepresidenta Margarita Cedeño, el alcalde de Santiago, Abel Martínez; Francisco Domínguez Brito, Maritza Hernández y Karen Ricardo. También Luis de León, quien se retiró esta semana para apoyar a Cedeño.

“Pensamos que a las 8:00 de la noche, a más tardar las 9:00 de la noche podrá, aunque no haya resultados definitivos al 100 por ciento de las actas, pero posiblemente podrá evidenciarse ya una tendencia con un alto nivel de porcentaje de las actas escrutadas.”, explicó Galán.

Las votaciones se iniciarán a las 8:00 de la mañana y concluirán a las 5:00 de la tarde. Alrededor de seis millones de personas estarán aptas para votar.

Hoy harán prueba

Mientras la coordinadora de la comisión organizadora de la consulta, Alejandrina Germán, recordó que hoy se estarán haciendo pruebas con los equipos, para garantizar que mañana todo esté listo para que los miembros del PLD y la población en general, que no pertenezcan a otras organizaciones políticas, puedan votar por el candidato de su preferencia.

Este domingo unos 30,000 militantes de esa organización estarán a cargo de la jornada de participación organizados en 2,732 Comisiones de Centros de Consulta (CCC), que operarán en 1,589 recintos en todo el país. Estos voluntarios han sido propuestos o consensuados por los aspirantes y han recibido formación para las diferentes etapas del proceso, incluyendo el uso de las máquinas de votación.

El pasado miércoles se inició la distribución de los equipos y materiales. Se trata de 2,988 máquinas, acompañadas de las valijas que contienen la papelería y materiales necesarios.

Germán destacó que el uso de las escuelas del sector público para la consulta cuenta con el aval del presidente Luis Abinader, y del Ministerio de Educación.

Fantasma de la división

Germán reiteró que el PLD no siente ningún temor sobre una posible división luego del proceso de consulta, porque está garantizada la diafanidad, la transparencia y la fidelidad del proceso.

“Ningún compañero tendrá razón para decir que se le hizo alguna artimaña para que perdiera, ya que el proceso se ha montado con la participación de todos los representantes de los aspirantes y estamos seguros que no habrá problemas… por falta de credibilidad de los resultados”, agregó.

“Lo más importante es que desde el primer eslabón hasta el último de este proceso se ha hecho todo en consenso con los aspirantes, por lo que no ha habido ninguna controversia entre ellos, ni dificultad de ningún tipo y así esperamos que concluya el proceso”, puntualizó Germán.

Sobre el particular también Charles Mariotti, secretario general del PLD, afirmó que los aspirantes no tienen motivos para quejarse, porque todo el proceso se ha realizado con el consentimiento y la veeduría de todos.

“Ellos firmaron un acuerdo… el acuerdo se ha ido cumpliendo cabalmente; ahora, reiteró, este acuerdo establece que no se pueden arrepentir, que tienen que respetar los resultados… Ahora existe el derecho a la protesta, a usted no se le puede negar que usted someta un recurso por las vías correspondientes en los estamentos que prevé la institucionalidad partidaria de acuerdo. Y, eventualmente, si usted no está satisfecho o satisfecha con la decisión del partido, de los órganos del partido que tienen que ver con esos aspectos. usted se va a los tribunales nacionales… ese es un derecho que asiste”, dijo Mariotti.

Todo listo en Santiago

En el caso de la provincia de Santiago, el presidente del PLD, Arturo Tatis, informó que poseen 303 recintos electorales distribuidos por cada distrito municipal y por cada municipio y divididas en 1,300 mesas electorales o CCC.

Tatis señaló que se espera que asistan unas 100,000 personas en esta provincia.

El municipio cabecera de Santiago de los Caballeros los principales centros de votación son el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes, Liceo Escuela Santo Hermano Miguel De La Salle y Escuela Mélida Giralt mientras que en Cienfuegos hay seis centros de votación, Baitoa cuatro; y Tamboril, San José de las Matas y Jánico dos. En las demás provincias del Cibao también todo está listo.

Sepa Más

El montaje.

El montaje de la consulta ciudadana de mañana descansa en la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP), que coordina Alejandrina Germán.

Forma de votar

El instructivo del PLD explica que al llegar a los centros el votante tiene que presentar su cédula a un miembro de la comisión de la mesa de consulta para que habilite el sistema en la pantalla digital y luego automáticamente en pantalla aparecerán las imágenes de los aspirantes.