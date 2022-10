Danilo Medina: "Yo he sabido perder y también he sabido ganar"

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El expresidente de la República, Danilo Medina, aseguró que “hay que saber perder”, en referencia a la consulta pública que celebrará el próximo 16 de octubre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El también presidente del PLD, durante una entrevista en el programa radial Sol de la Mañana, aseguró que “yo sé perder” y se calificó como un “demócrata a carta cabal” que ha sabido entregar la presidencia cuando le ha tocado.

Sobre esto, dijo que él le entregó la presidencia a Hipólito Mejía y la candidatura presidencial a Leonel Fernández.

“Yo soy un demócrata a carta cabal. Yo le entregué la presidencia al presidente Hipólito Mejía sin habérmela ganado. Acepté que perdí. Sin que haya perdido y perdí una primaria del doctor Leonel Fernández también y la acepté, me retiré un poco, pero acepté mi derrota”, expresó.

Sobre este último, dijo que “no me fui del partido ni comencé a hablar mal de mi partido. Entonces yo he sabido perder y también he sabido ganar, cuando se gana, se gana y cuando se pierde, se pierde y eso es lo que tiene que entender todo el mundo”.

Consulta pública

Con respecto a su mensaje a los aspirantes a la candidatura presidencial con el PLD, Medina indicó que “la gente se ha acostumbrado a que va a los certámenes, a ganar, no a perder”, pero que se debe aceptar cuando se pierde.

“Aquí se pierde y se gana, es más, siempre son más los que pierden que los que ganan. El próximo domingo habrá un solo o una sola ganadora o ganador y habrá cinco perdedores. El reto nuestro está en que los compañeros que no salgan beneficiados acepten de buena manera el resultado”, expresó.

Por otro lado, recordó que en este proceso será la primera vez que el PLD presentará un candidato presidencial que nunca lo ha sido: “Nosotros vamos a presentar un producto nuevo para las próximas elecciones, que es lo que nos va a garantizar volver en el 24”.