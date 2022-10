Re-certificarán las empresas del transporte turístico

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, informó que ha entrado en marcha un proceso de recertificación de todas las empresas que brindan servicio de transporte turístico, a fin de crear un Centro de Control de Transporte Turístico.

Esto se conoce a pocas horas de ocurrido el pasado jueves el accidente de tránsito en el Boulevard Turístico del Este, en la comunidad de Bávaro, que ha dejado, hasta el momento, tres turistas fallecidas.

“Nosotros, desde el Intrant, venimos tomando medidas con relación a este tema. Estamos en un proceso de evaluación con las licencias, con los requisitos, de quienes pueden prestar estos servicios para tener más controles”, agregó.

Esto, dijo, “lo estamos haciendo con el transporte de carga, que lo estamos aplicando con tecnología para detectar cualquier tipo de situación como el exceso de velocidad o imprudencias, entre otras situaciones, y ese mismo modelo lo replicaremos con el servicio de transporte turístico”.

Indicó que se está montando un Centro de Control para esta área e indicó que será un trabajo en conjunto con el Ministerio de Turismo, con el fin de evitar que estos accidentes sucedan.

Intervienen la Autovía

Por otro lado, Beras señaló que tienen un equipo de intervención “porque se evalúa la razón del accidente”, para con el levantamiento, de inmediato “implementar las acciones que no permitirán que vuelva a ocurrir otra tragedia similar”.

Indicó que lo que amerita, al estar frente a un accidente, es una respuesta rápida, mientras avanza el proceso del Centro de Control de Transporte Turístico.

“Puntualmente, en el tema del cruce (Domingo Maíz, lugar de cercanía del accidente), estamos interviniendo con los reductores de velocidad y todo lo que se necesita, y también estamos aprovechando para intervenir otros cruces y puntos, en eso se está trabajando y en las próximas horas vamos a ver el resultado de esa intervención”, aseguró.

Asimismo, agregó que no es una reacción que se tenía que hacer y no se hizo, necesariamente, “es que un accidente de va dando una serie de datos o información de cómo puede corregirse para que no vuelva a ocurrir por las mismas causas… esto va en el área física, pero en el área de la conducción, del vehículo, que por lo que vemos en el video iba en un exceso de velocidad, ya nosotros estamos tomando acciones como lo de la recertificación a ese sector”.

Propuesta del Listín

Tras la propuesta hecha por este diario, para que se cree un “programa de seguridad vehicular para turistas”, instalando dispositivos electrónicos obligatorios en cada autobús, previamente certificado para operar, a fin de monitorear su velocidad y sus rutas,

Beras dijo que son parte de las acciones que él está tomando.

“Gran parte de lo que propone el editorial de LISTÍN DIARIO son de las acciones que ya nosotros estamos ejecutando con el tema de la tecnología, los GPS, el control de velocidad, la fiscalización y otras acciones”, precisó.

Sepa más

Medidas a corto plazo

Las acciones.

Hugo Beras declaró a reporteros de este diario, respecto a las medidas en marcha, que “queremos esté muy claro es que, en muy corto tiempo, por las acciones que estamos tomando, este tipo de situaciones no volverán a a ocurrir”