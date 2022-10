“Yo soy quien tiene mayoría”

Javier Flores

Durante el mes de marzo del 2021, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) efectuó un torneo para elegir quienes se quedaban, quienes ingresaban y quienes salían de su recién ampliada matricula del comité político; en ese momento, el exprocurador General Francisco Domínguez Brito culminó como la persona que más votos recibió entre los postulados.

“Es importante recalcar esto, en las consultas pasará lo mismo que en el comité político donde fui el más votado”, exclamó Domínguez Brito, quien en esa oportunidad obtuvo unos 920 sufragios a su favor por parte de los miembros del comité central, superando por casi 100 votos a Gonzalo Castillo, quien venía de ostentar la candidatura presidencial del PLD en el 2020.

El próximo domingo 16 de octubre, el exfuncionario se enfrentará al alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez; la exvicepresidenta, Margarita Cedeño; la exdiputada, Karen Ricardo; la exministra de Trabajo, Maritza Hernández y el dirigente de la Fuerza Boschista, Luis de León; en lo que ha sido denominado por el PLD como “proceso de Consultas Abiertas que buscará medir cuál de los aspirantes está mejor posicionado de cara a las próximas elecciones.

Esta ocasión no será la primera vez que Domínguez Brito aspirará a encabezar la boleta electoral del expartido oficialista, sin embargo entiende que en esta ocasión las circunstancias están dadas para que esta vez sí logré alcanzar la candidatura presidencial.

“Hay una transición dentro del PLD que se está dando, el presidente Danilo Medina ha venido encabezando esa transición; me siento que nuestra propuesta es una muy seria, muy profesional, muy racional, muy sujeta al debate en todo el sentido de la palabra y eso nos da una fortaleza, también hay mística, los que estamos aquí (dentro del partido) trabajamos con un sentido de que la política es para servir, es para ayudar y yo creo que la mística da mucho ánimos al que lucha por algo, da más animo, da más pasión que el dinero, da más pasión que cualquier otra cosa y yo creo que de esa manera el éxito es más fácil de conseguir”, exclamó Domínguez Brito.

El mismo indica que esa nueva estructura de esa organización política le permitirá obtener la mayoría de votos en el proceso del 16 de octubre ya que tiene buen posicionamiento dentro de los miembros del comité central y tiene un “gran apoyo” de parte de los integrantes del comité político.

“Yo diría que hay indecisos pero que tienen su corazoncito y hay otros que están declarados (dentro del comité político), yo me atrevería a decir que entre todos, yo soy el que tengo mayoría; entre los declarados de todos, creo que hay un empate con Margarita o con Abel, no sé muy bien pero así estamos”, sostuvo el exsenador por Santiago.

Esta no será la primera vez que Domínguez Brito se encuentra en un proceso previo a las primarias; para la precampaña del 2019, este llegó incluso a oficializar su precandidatura presidencial, realizando un spot publicitario donde quemó la gorra del partido diciendo que era tiempo de un “nuevo PLD”, pero aceptó participar en una medición junto a los otros precandidatos que representaban el danilismo (Castillo, Andrés Navarro, Temístocles Montás, Radhamés Segura y Maritza Hernández), perdiendo ante el exministro de Obras Públicas de acuerdo a lo anunciado por el entonces vocero de la presidencia, José Ramón Peralta.

Luego de eso, Domínguez Brito da la “sorpresa” de convertirse en el más votado durante el proceso del comité político y dio crédito al trabajo que realizó bajo esas circunstancias.

“Yo siento que le PLD y la dirigencia entendió que debía dar una señal sobre el tipo de liderazgo que pretendemos, un liderazgo que sea humilde; que no sea pretencioso, que no sea malicioso, que no crea que se la sabe todas; un liderazgo que sepa reconocer errores, un liderazgo que trabaje y yo creo que eso es lo que ha buscado el PLD y tal vez eso fue lo buscaron quienes decidieron en ese momento y yo creo que eso es lo que va a buscar el elector en ese momento”, dijo el mismo al ser entrevistado por el LISTÍN DIARIO.

A pesar de ello, el enfoque del escaparate público se ha posicionado en una carrera entre Martínez y Cedeño, colocando al exfuncionario en un tercer lugar; este al ser cuestionado sobre la premisa que circula en las redes sociales y paneles políticos de que las consultas “son una competencia entre dos personas”, afirmó que estas no son más que “estrategias” a las cuales no le pone mucha atención.

“Yo te puedo decir que si tu revisas, el país entero, todas las provincias, provincias por provincias, te vas a dar cuenta que los dirigentes más importantes, los que hicieron más comités intermedios, los que tienen mayor preponderancia en las comunidades, están en el equipo nuestro; o sea que ya eso a mí no me quita el sueño, es parte de una estrategia, tu vas al Distrito Nacional y quién dirige nuestro proyecto es Alejandro Montas; vas a la circunscripción uno y la mayoría de los dirigentes están conmigo, en la dos igual”, añadió Domínguez Brito quien indicó que en esta última etapa antes de la consulta está trabajando en qué toda esa simpatía sea convertida en votos el próximo 16 de octubre.

Sepa más

Unidad del partido.

Domínguez Brito explicó que “cuando logre ser el candidato presidencial”, se podrá constituir la unidad del PLD y de todos los aspirantes, ya que “trabajará para hacer que el partido morado retorne al poder”.

La consulta.

El domingo 16 de este mes, todo ciudadano mayor de 18 años que no esté empadronado en los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo podrá elegir el aspirante presidencial del PLD.