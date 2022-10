Esperanzas e ilusiones en la feria de emprendedores

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

La esperanza y la ilusión se apoderaron de algunos jóvenes que este fin de semana acudieron a la Feria de Emprendimiento que realizó el Ministerio de la Juventud en el sector Cristo Rey.

Algunos emprendedores se dieron cita con el interés de recibir apoyo directo de la entidad que a través de la actividad busca incentivar y apoyar cada uno de los proyectos que han decidido iniciar.

Martha Báez, residente del sector Los Ríos, asistió a la feria a promover productos para el cuidado del cabello por vía de un amigo.

Tímida, pero con cierto entusiasmo, dijo que decidió aceptar la invitación porque le hablaron sobre “algunas oportunidades” que el ministerio les facilitaría para ella expandir su negocio y la apertura de un punto de venta físico en su sector.

Al conversar con un equipo de Listín Diario contó que habilitar un espacio fijo es uno de sus objetivos principales para una mayor visibilidad y resultado. El negocio surgió durante la pandemia del coronavirus luego de que se quedara sin empleo por la incidencia de la enfermedad.

Indicó que la persona que la indujo a asistir al evento le comentó sobre el otorgamiento de un préstamo de unos 100 mil pesos que lo utilizaría para alquilar o construir un local, en caso de que aplique para la adquisición.

“Espero que me ayuden porque en realidad ya quiero poner mi negocio en un local para que me puedan visitar”, dijo al especificar que el amigo todavía no le ha explicado el proceso que ella debe de agotar.

Mientras que Ana Rosario, estudiante de gastronomía del Instituto Técnico Superior Comunitario, expresó que se inscribió en el “laboratorio de emprendimiento” a través de la misma academia y participó para dar a conocer su negocio de elaboración de bizcochos.

Contó que la idea también le nació en pandemia cuando inició haciendo porciones de masa de chocolate para entretenerse durante el confinamiento. Confesó que nunca imaginó dedicarse a la pastelería, sin embargo, descubrió que ya se ha convertido en una de sus pasiones y por tanto decidió emprender de manera oficial desde su hogar.

La joven de 19 años resaltó que optaría por un préstamo de los que facilita el Ministerio de Juventud, si realmente le conviene la oferta y se adecua a sus planes a futuro. No descartó invertirlo en un establecimiento propio para vender pasteles.

Caja de agua

Emmanuel Concepción y Arnold Espinosa, son los creadores de “Caja de Agua” la primera marca dominicana de agua envasada en un recipiente de cartón con el objetivo de combatir la utilización del plástico. Detalló que el envase está realizado con un 70 % de cartón y la tapa con caña de azúcar.

Hace un año fue lanzado al mercado con el propósito de reducir la contaminación del plástico y ordenar una “caja de agua” en vez de una “botellita de agua” para romper con la tradición de utilizar este elemento contaminante.

Expresaron que se acercaron al ministerio y presentaron el proyecto con la finalidad de obtener una línea de crédito para expandir su idea en el país y el mundo.

“El motivo que expresamos para poder tener la línea de crédito fue para poder exportar el producto hacia los Estados Unidos y de esta manera para proyectarse internacionalmente para reducir el uso del plástico”, expresó Espinosa al explicar por qué acudieron a la feria.

PUNTOS CLAVE

Desarrollo.

El ministro de la Juventud, Rafael Jesús Feliz García, dijo ayer que pueden participar todos los jóvenes que tengan el interés de desarrollar un sueño o idea para optar por una de las oportunidades de préstamos que tiene el ministerio.

Mecanismo.

Indicó que para conocer los detalles, requisitos y más información sobre el proceso para aplicar pueden acceder a la página del Ministerio de la Juventud o acudir a las diferentes ferias que realizará la institución.