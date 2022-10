Haití, los palos de Pujols y la desorientación de Margarita | Frases de la Semana

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La aspirante presidencial por el PLD, Margarita Cedeño, entró “por un error” a una actividad de su compañero de partido Abel Martínez, quien también aspira a la misma posición.

En un video que circuló en redes sociales y que se hizo viral se pudo observar cómo Cedeño entra un poco desorientada a un acto político creyendo que era una actividad general del partido morado.

Inmediatamente pidió disculpas de manera amena, saludó a los participantes y les exhortó a todos votar en la consulta que se realizará en octubre con el objetivo de elegir al candidato presidencial del PLD para las elecciones del 2024.

Los 700 jonrones de Albert Pujols y Nicole Fernández

El pelotero dominicano Albert Pujols disparó las redes sociales luego de pegar su jonrón número 700. Pero no fue esto solo lo que lo hizo tendencia por varios días.

Una fotografía junto a Nicole Fernández, la hija del expresidente Leonel Fernández, le dio la vuelta al mundo junto a la especulación de una supuesta relación amorosa luego de que esta lo felicitara por su hazaña, le agradeciera estar a su lado durante un viaje y le dijera que lo amaba junto a un apodo.

Trascurrieron horas y el cronista deportivo, Enrique Rojas, dio a conocer que el pelotero le había confirmado su vínculo amoroso con Fernández.

Incidente entre diputados y ministerio de Educación

La diputada Ydenia Doñé Tiburcio denunció que ella y otros legisladores fueron echados del despacho del Ministerio de Educación al acudir a una cita para conversar con el ministro Ángel Hernández.

Según la congresista al narrar la situación en la Cámara de Diputados, el ministro de Educación les dijo que salieran de su oficina porque allí las reglas las pone él.

Sobre el tema el presidente de la cámara, Alfredo Pacheco, dijo que recibió información y un video “extraoficial” donde se escucha el momento en que el ministro dice exactamente lo que denunció Doñé y que no permitiría que los diputados fueran maltratados.

Pero esto no termina aquí, luego de desatar el avispero el ministerio de Educación se defendió e hizo público el video de la visita donde se muestran que están conversando de manera amena, pero en un ambiente tenso, luego de que los diputados se marcharan voluntariamente después que Hernández les pidió que no utilizaran las cámaras que estos habían llevado porque era una visita de cortesía.

Incidente en mercado haitiano

El pánico se apoderó de los alrededores de la frontera dominico-haitiana después que se registrara un incidente en la zona franca de Codevi, en la comuna Juana Méndez del lado haitiano.

Decenas de trabajadores dominicanos y haitianos salieron despavoridos cuando una turba de haitianos interrumpió rompiendo cristales de algunos edificios, una ambulancia y generando un caos en toda la zona sin que se conozca con claridad la provocación del altercado.

Las autoridades dominicanas aclararon que en el acontecimiento no participaron bandas haitianas, que no hubo ningún dominicano secuestrado ni herido y que no fue del lado dominicano como se rumoró en las redes sociales.

Hasta el momento han desplegado en toda la frontera militares y tanquetas para reforzar la seguridad en la zona.