Eddy: el físico dominicano que hace una maestría en PR y espera con calma a Fiona

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

A poco más de un mes que llegó al municipio costero Mayagüez en Puerto Rico, para realizar una maestría en Ciencias de los Materiales, el físico dominicano Eddy Estévez Aquino vive su primera experiencia meteorológica en ese país con el eventual paso del huracán Fiona.

Lejos de cualquier pensamiento negativo y pendiente a todas las actualizaciones sobre este ciclón, el joven de 30 años de edad, pasa el tiempo en esa isla, que se convirtió en su nueva casa por los estudios que allí realiza.

Estévez Aquino contó a Listín Diario que previo al anuncio de Fiona tomó medidas de contingencia, como adquirir un "paquetico" de internet (igual que en RD), para no perder la conexión, cargó su computadora portátil, así como su celular, ya que sin la ocurrencia de ningún fenómeno ha sido testigo de las constantes interrupciones eléctricas en ese país.

Comentó que desde anoche no tiene luz permanente, debido a que de manera intermitente llega y se va, lo que le provocó una avería en los circuitos de su casa, al dañarse varios enchufes.

“Aquí en Puerto Rico hay un problema serio con la electricidad, lo que parece que ocurre es que hay una cuantas plantas que suministran electricidad y cuando una se avería medio país se queda sin luz, y eso es un problema persistente”, comentó Eddy a Listín Diario vía telefónica.

Argumentó que, reside, específicamente, en una urbanización en Mayagüez donde solo habitan estudiantes puertorriqueños, por lo que su contacto con la comunidad dominicana es escaso o casi nulo.

También, comentó que en caso de salir se le complica su traslado, ya que por esa zona no hay transporte de uso colectivo o público como se conoce en la República Dominicana.

El joven físico estudia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto Mayagüez, que es popular por la impartición de la carrera de ingeniería, así como por sus especializaciones.

“Yo me preparé ante cualquier eventualidad… lo que me preocupa es que no tengo a nadie a dónde recurrir”, puntualizó.

Eddy también es asistente de investigación en esa nación, debido a su excelente desempeño como físico.