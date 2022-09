Santiago prepara su plan de contingencia ante el paso de la tormenta Fiona

María Tejada Lorenzo

Santiago, RD

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia de Santiago anunció de manera formal su plan de emergencia para la tormenta tropical Fiona que se estima que pasará por el territorio nacional a partir de la noche del domingo o mañana del lunes, y que permanecerá en el país hasta la mañana del martes.

El director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, dijo que la institución se siente preparada a través de su “plan relámpago” que se encuentra en la fase 1, la cual contará con 126 albergues para la provincia y que se pretenden habilitar en casos de alerta.

“Para estos albergues tendremos el Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG), Club Sameji, Bajo Techo de Los Jazmines, Bajo Techo de Gurabo y el complejo deportivo La Barranquita”, señaló Arias.

De igual forma, comunicó que actualmente ya activaron un plan de contingencia propio para los usuarios del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey (tanto el de hombres como mujeres).

“En la provincia hay 92 zonas vulnerables y 52 en la ciudad. Exhorto a los alcaldes a que activen el plan de emergencia en sus respectivos municipios porque este es un trabajo de todos”, enfatizó el dirigente local.

Edenorte

Andrés Cueto, gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), informó que contarán con 43 canastos conductores de electricidad, 21 grúas, 31 brigadas de operación local, 11 brigadas de subestación y 10 vehículos disponibles 10 para cualquier emergencia.

Coraasan

“Tenemos un comité de emergencia que está activo. Poseemos una flotilla que pasa de 250 vehículos, los cuales estarán disponibles en su totalidad y brindarán servicio a cada municipio y a todas las instituciones que lo necesiten. Así como también una gama de camiones, succionadores, goteros, grúas y ambulancias”, recalcó Andrés Burgos López, director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

Salud

En representación del Ministerio de Salud Pública, el doctor Adalberto Peña subrayó que se sienten preparados para todo lo que pueda ocasionar este fenómeno atmosférico y que, tanto el Hospital Presidente Estrella Ureña, como los demás, se encuentran a la disposición de recibir a los afectados, con el fin de preservar su salud ante todo.

Ejército

El comandante Green del Ejército de República Dominicana (ERD) mencionó que contarán con dos brigadas del ejército, una en Santiago y otra en el municipio de Mao, provincia Valverde, así como un comando aéreo naval, una base naval norte y presencia militar para el cumplimiento y requerimiento que le sea solicitado por la Defensa Civil.

Sepa más

Félix Rodríguez, director regional de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), anunció que actualmente la tormenta Fiona se localiza a unos 215 km al este de las Antillas Menores y se mueve hacia el oeste a 92 km por hora, con un viento máximo de 85 kilómetros por hora.

Señaló que los vientos de tormenta se extienden desde su centro hacia el norte a 205 kilómetros y los modelos de trayectoria de ciclones tropicales indican que la tormenta estaría entrando al país a final de la tarde del domingo o en horas de la noche de ese día.

“Todo indica que entraría por San Pedro de Macorís y saldría por Samaná, aunque otros dicen que Puerto Plata. Lo que sí es que Onamet mantiene una alerta meteorológica temprana para la zona de Punta Palenque, Cabo Engaño y Cabrera”, precisó el experto.

Asimismo, aclaró que los efectos de la tormenta como fuertes lluvias, viento y oleaje peligroso comenzarán a sentirse en un periodo de 72 horas, y la cantidad de lluvia podría oscilar entre 150 a 250 milímetros y en puntos focalizados hasta los 400 milímetros.

“Por el momento el pronóstico no indica lluvias significativas para Santiago o el Cibao. Sin embargo, esto no significa que no lloverá, hay que estar pendientes. A partir de mañana se sentirán las lluvias en la parte este y un oleaje más deteriorado para la costa norte entre domingo y lunes, que incluso puede llegar a 15 pies de altura, por esa razón deben evacuar las embarcaciones”, profundizó Rodríguez.

Finalmente, explicó que a medida que este fenómeno se acerque al sur de Puerto Rico, tendrán una mayor precisión del pronóstico meteorológico para el Cibao.

En ese orden, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mayor general retirado Juan Manuel Méndez, anunció que las provincias en alerta amarilla son Samaná, La Romana, El Seibo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, Peravia y Azua; mientras que en alerta verde están Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata y La Vega.