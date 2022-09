Educación dará bonos para estudiar en colegios privados

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Luego de que el ministro de Educación, Ángel Hernández, detallara ayer que la entidad “financiará oportunidades en colegios” para apaciguar la demanda de estudiantes que no encuentran cupos en escuelas públicas, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, consideró la medida como “una improvisación más”.

Durante una conversación con LISTÍN DIARIO, el gremialista dijo que es una medida contradictoria a una semana de iniciar las clases del año 2022-2023, debido a que la entidad educativa instó a las escuelas a inscribir a los estudiantes para “hacer una lista de espera”.

“Noto improvisación porque lo que corresponde es habilitar las aulas. No es lo mejor (dar bonos y financiar cupos en colegios), porque cómo se va a organizar eso a una semana, cuáles colegios serían. Me luce que no es conveniente”, expresó Hidalgo sobre las recientes medidas.

Bono escolar

Previo a un almuerzo con el presidente Luis Abinader y directores de medios de comunicación, el ministro de Educación dijo que hay unas 100,000 oportunidades en los colegios privados que el gobierno financiará y que lanzarán un programa donde se les otorgarán bonos a las familias que tengan niños que no alcanzaron cupos en escuelas públicas.

Ante la crisis educativa, Hidalgo consideró necesario terminar las más de 700 escuelas que están en construcción y no se han culminado por un “nudo legal”, para poder albergar a unos 300 mil estudiantes en todos los niveles que desertaron durante la incidencia del coronavirus.

Detalló que aproximadamente 118,000 adolescentes y jóvenes de secundaria y otros 240,000 del nivel inicial y primario no han podido inscribirse.

“Cien mil cupos no resuelven si se quedan atrás otros 200,000, lo que resuelve es que se terminen las escuelas que tienen años paralizadas”, sostuvo, tras precisar que la labor del Minerd es garantizar la educación para todos los estudiantes sin limitaciones.

Además, instó a las autoridades a aprovechar unos 1,500 colegios que durante la pandemia tuvieron que cerrar.