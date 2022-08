Se ha registrado el asesinato de 44 mujeres

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD.

Cuarenta y cuatro mujeres han caído asesinadas en los primeros ochos meses de este año en República Dominicana, y esos homicidios fueron perpetrados por parejas o exparejas.

En el país se han registrado 44 feminicidios íntimos hasta el 21 de agosto, según reportes estadísticos arrojados por la Procuraduría General de la República a través de su Dirección Contra la Violencia de Género. De esa cantidad, 11 habían interpuesto la denuncia ante las autoridades y las 33 restantes no habían notificado situación de peligro.

Los datos obtenidos exponen que 44 es la cifra más baja registrada, en comparación a los cierres de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, siendo 107 la cantidad más elevada en 2017.

De estas 44 muertes, ocho fueron en Santo Domingo Este, municipio que acumula la máxima cantidad; cuatro se registraron en Santiago y tres en el Distrito Nacional.

Sin embargo, provincias como María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Duarte, Peravia, Azua, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y Valverde no registran feminicidios hasta la fecha. El caso más reciente ocurrió el pasado 20 de agosto en el municipio de Los Alcarrizos, donde un hombre, miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), ultimó a su expareja, a su ex suegra y a su ex cuñada.

En la misma línea de tragedias, el pasado 21 de agosto fue asesinada a manos de su novio, Karla Peréz Durán, de 19 años de edad, quien fue apuñala por la garganta y abandonada en la entrada del Mogote en Villa Trina, Moca, provincia Espaillat.

Pérez Durán no murió al instante; fue socorrida por un grupo de personas que la encontraron sentada en un camino solitario con su cuerpo ensangrentado y más tarde fue intervenida quirúrgicamente tras recibir varias heridas de cuchillo en el cuello, pero no ganó la batalla y falleció.

A pesar de haber citado los dos últimos casos de feminicidios, los 42 restantes también fueron desarrollados de manera sangrienta dejando a unos 50 menores sin madre.

Violencia de género

La violencia de género ha seguido cobrando vidas, destruyendo hogares y dejando en la orfandad a decenas de niños. Durante el primer cuatrimestre de este 2022 se registraron 24 femicidios, de los cuáles 13 fueron perpetrados en el mes de abril.

De acuerdo a la Procuraduría General de la República, en 2021 ocurrieron 152 feminicidios en el territorio nacional, 18 casos más de los reportados el año anterior. Pese a los esfuerzos de las autoridades por erradicar el flagelo, la situación continúa siendo alarmante a tal punto de que el país ha sido catalogado por diversos organismos internacionales como “uno de los más peligrosos para la mujer en la región”.

En los primeros dos meses de 2022 se produjeron siete feminicidios. Mercedes González, asesinada de un machetazo por su esposo Erasmo Liriano, en Salcedo en el tercer día del año, encabeza la lista.

Una semana después, el Cibao registró otro horrendo crimen. Simón Bolívar Abreu Núñez mató a golpes a su pareja, Themis Carolina Cruz Hernández, a la que luego inyectó con cocaína para simular una sobredosis autoinducida.

Suceso

Semana Santa 2022.

En un hecho que consternó a la sociedad dominicana, la tarde del Jueves Santo fue brutalmente asesinada con 25 estocadas la señora Reina Margarita Pérez Mella, de 73 años, a manos de su exyerno Ricardo Antonio Leonor Abreu.

Más violencia.

Durante el crimen, el agresor también hirió de gravedad a su hijastro Gustavo Enrique Guerra, de 19 años.

El Sábado Santo, Dawany Uribe Soriano, de 15 años, fue asesinada por su pareja, Marcos Casilla Pérez.