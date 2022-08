Choferes denuncian amenazas proferidas por agentes Digesett

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Los choferes de las diferentes rutas de la avenida Bolívar denunciaron que son objeto de constantes “amenazas” de miembros de la Dirección General de Seguridad Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) por supuestas infracciones de a las leyes de tránsito incluso si tienen sus vehículos estacionados.

Justo cuando los chóferes se encontraban narrando sus vicisitudes a periodistas del Listín Diario, una unidad motorizada se detuvo a recriminar a los conductores, el que fue identificado varios de los presentes como uno de los agentes que incluso ha intentado agredir físicamente a los transportistas.

“ ¡Qué bueno! Me alegra que estuviese aquí para ver los shows que hace el señor Amet (Digesett),a mí fue uno que en dos ocasiones me ha ofrecido hasta golpes, ese que está ahí me dijo que me daría una “galleta”, ahí no hay ningún letrero de no estacione y ellos andan poniendo multas a los de carro público, porque si un vehículo privado se para solo le dicen que se vaya, yo entiendo que el deber de ellos es poner multas pero el problema es que no estamos rompiendo ninguna ley ”, afirmó Pablo Batista.

Otros choferes repudiaron la situación y la calificaron de “imposible”, ya que están siendo fiscalizados por infracciones que no están violando.