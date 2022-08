Progenitor sueña escuchar de nuevo “felicidades papi”

Onelio Domínguez

Santiago, R.D.

Al celebrarse ayer el Día de los Padres en República Dominicana, el deseo de todo progenitor era pasar su día con sus hijos.

Además, escuchar un “felicidades papi”, “te quiero papá”, frases que James Mejía Paulino tiene tres años que no escucha, ya que la madre de sus hijas se niega a que él tenga contacto con ellas.

Mejía Paulino, padre de tres hijas, dos de ellas menores de edad, quien fue apartado de ellas, según él, “injustamente”, debido a que madre de las niñas las sacó del país, violando todas las leyes de salida de los menores de edad.

Mejía Paulino explicó que madre logró renovar sin su autorización el pasaporte norteamericano de una de ellas que estaba vencido, además de violar el impedimento de salida que tenían en la Dirección General de Migración (DGM), ya que estaban viajando sin autorización del padre.

Según Mejía Paulino, la madre de las niñas intentó sacar las menores por el Aeropuerto Internacional del Cibao, y tras dispararse la alarma, por no contar con el permiso del padre, no pudo hacerlo; no bastó y se trasladó al Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez y allí, con supuesta complicidad de las autoridades, pudo lograr su objetivo.

El padre de las niñas calificó de “negligencia de la justicia dominicana, ya que justamente hoy Día los Padres, se cumplen tres ños sin que se le permita ver, ni saber nada de sus dos hijas menores de edad”.

Indicó que es una situación que se resolverá mediante la intervención de la Procuraduría General de la República, porque ya las fiscalías de Santo Domingo Este, la de Moca y la de La Vega no han procedido de forma diligente y se han hecho de la vista gorda.

Mejía Paulino expresó que ante esta violación ha acudido a la justicia, obteniendo que la fiscalía de Moca dictara rebeldía por ella no presentarse a responder por la violación al régimen de visitas, y por la sustracción de las menores.

Luego acudió a la fiscalía de Santo Domingo Este, donde se interpuso una querella contra la madre por tráfico de influencia y adquisición de pasaporte de manera fraudulenta en la Embajada Norteamericana.

El Mayovanex Reyes, abogado Mejía Paulino explicó que el Ministerio Público solicitó a la Policía Internacional (Interpol) colocarle un control migratorio.