Consejo de defensa de Jean Alain Rodríguez niega rotundamente “falsas acusaciones” en su contra

Santo Domingo, RD

El denominado “consejo de defensa” del exprocurador de General de la República, Jean Alain Rodríguez, negó “rotundamente” todas y cada una de las “falsas acusaciones” que se incluyen en la acusación formal del caso Medusa.

Mediante una nota de prensa, el consejo manifestó que ese documento “carece pruebas materiales” en contra del ex procurador, recordando que la simple confesión o testimonio no es un medio de prueba, mucho menos cuando se trata de autores de delitos.

“De una lectura preliminar al voluminoso expediente de los cerca de 400 interrogatorios no evidencian que el ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez haya solicitado o aceptado sobornos, pagos irregulares en su beneficio, lo que si sucede con relación al ex jefe de gabinete Sr. Rafael Steffano Cano Sacco y dos empresarios”, señala el documento.

Señalan que les resulta “insólito” que Canó Sacco “sea directamente señalado de graves y serios crímenes contra el erario, y hasta la fecha no figure como imputado”.

“Es inverosímil que Rafael Canó Sacco no figure en la acusación cuando hay cientos de pruebas que lo comprometen. El Art. 65 del Código Penal establece bien claro que los crímenes y delitos que se cometan, no pueden ser excusados, ni la pena que la ley les impone puede mitigarse, sino en los casos y circunstancias en que la misma ley declara admisible la excusa, o autorice la imposición de una pena menos grave”, señala el Dr. Carlos Balcácer, quien encabeza dicho comité de defensa.

A su vez los destacados juristas demandan que Canó Sacco sea traído al país a enfrentar la justicia como los demás.

Este lunes, juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, fijó para el 12 de agosto a las 9:00 de la mañana el juicio preliminar contra los implicados en este caso. El mismo se conocerá en el salón de audiencias de la Corte de Apelación de lo Civil Comercial, ubicado en la segunda planta del antiguo Palacio de Justicia en el Centro de los Héroes.

La secretaría del Tercer Juzgado de la Instrucción hizo la notificación luego de que el tribunal concluyó con el cotejo de pruebas depositadas junto a la instancia de acusación en contra de los 63 implicados en el caso Medusa.

Además de Jean Alain, están siendo notificados el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, así como sus abogados.

Igualmente, a la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad y sus abogados.