No hay información sobre avances en obras

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Al menos diez obras relacionadas a la ampliación de recintos y nuevas extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fueron anunciadas por el presidente Luis Abinader en diferentes provincias del país para cubrir “la demanda” de educación superior en algunas regiones del territorio nacional.

La del municipio Santo Domingo Este fue una de las primeras en darse a conocer y generó controversia en la opinión pública.

También las provincias Elías Piña, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, Azua, Peravia y San Cristóbal, son algunas de las localidades donde se anunció la construcción de extensiones de la academia estatal o ampliar el recinto ya existente, sin embargo, se desconoce la etapa de edificación que hasta el momento agota cada obra.

El mandatario adelantó en febrero, que cuatro centros y tres subcentros serán construidos este año, entre estos el de La Vega, Cotuí, Bahoruco y San Cristóbal como parte de una inversión de 3,500 millones de pesos.

Santo Domingo Este

En enero, al encabezar el primer Consejo de Gobierno de este año, realizado en el Palacio Municipal de Santo Domingo Este, Abinader anunció que dispuso RD$600 millones para la construcción del recinto y que tenían los terrenos para la construcción del campus en la Zona Oriental. Luego en febrero indicó que la obra estaba en diseño y que sería licitada próximamente.

Al investigar sobre los avances de la obra una fuente dijo a LISTÍN DIARIO que supuestamente tienen un terreno para la construcción del campus por la Ciudad Juan Bosch pero que no tienen la certeza si será construido allí, ya que estos todavía no tienen realizado los estudios de suelo correspondientes, porque la obra se encuentra en diseño y tienen varias propuestas que no han sido aprobadas.

Todas las edificaciones se están llevando a cabo a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), pero la entidad no ha ofrecido información a este medio sobre los avances de las mismas luego de solicitarlas reiteradamente.

Santiago Rodríguez

La obra más reciente anunciada este año fue la de la provincia Santiago Rodríguez, municipio Cotuí, durante una visita del presidente Abinader a la región Norte del país.

Allí dio el primer palazo para el nuevo reciento que tendrá una inversión de RD$648 millones y poseerá capacidad para mil estudiantes que se albergan en un área prestada de un centro educativo.

Bahoruco

En otra ocasión, Abinader anunció que dispondría de 230 millones de pesos para la construcción del subcentro de la UASD en Neyba y que en el primer semestre de este año se trabajará en el diseño y la licitación.

El mandatario prometió también que dispondrá de medios de transporte para los estudiantes de la unidad académica que residen fuera de esta jurisdicción donde se construirá la sede.

Otra extensión de la UASD se anunció en Azua y se espera que se comience a construir en el primer trimestre de 2023, con una inversión de 983 millones de pesos para beneficiar a unos 1,600 alumnos.