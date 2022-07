Motoristas angustiados por registrar vehículos en Intrant

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Con el sol incandescente besando sus espaldas, alrededor de 400 motoristas se daban cita en el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para el registro de sus motocicletas, mientras que se quejaban de las condiciones a las que han sido sometidos en el proceso.

“Yo amanecí aquí cogiendo lucha, sol, hambre y de todo. No he podido hacer pipí porque no hay ni un baño, no se puede uno mover y respiramos uno con el otro; esto no es para la gente”, reclamó Juan José.

Una larga cola delimitada por una soga, mientras que a medida que la observación avanza se va ampliando y alargando todavía más, es lo que se divisa a las afueras de las oficinas del Intrant.

En la misma línea otras personas que realizaban la larga hilera para poder registrar su motor expresaron que es impactante la “lentitud” con la cual se avanza.

“Esto está muy lento. Yo estoy aquí desde las seis de la mañana y mire por dónde va esto, en el mismo sitio”, expresó Arturo Pérez.

Al ver que estaban siendo grabados por periodistas del Listín Diario, pedían ser auxiliados y que las calamidades del plan sean solucionadas para las personas que aún faltan por registrar.

En unos minutos una nube negra desplegó sus aguas hacia la tierra y con sus gotas hizo que algunos presentes abandonaran la fila que por tantas horas y sacrificio les había costado hacer, pero otros se mantuvieron firmes ante la lluvia.

Intrant responde

El vocero del Intrant dijo que lo que se puede palpar respecto al Plan de Registro es una cuestión de “dejar todo para último”, la cual calificó de típica en los dominicanos.

“Muchos motoristas no habían ido al plan de registro, por esto muchos centros se han abarrotado y esto hace que el proceso demore más”, informó Valdez Jáquez.

Al ser cuestionado sobre las vicisitudes que pasan los motoristas, el vocero afirmó que “la verdad es que no quisiéramos que estén en esas condiciones, pero el plan lleva un año y dos meses, durante todo ese año los que están ahí no acudieron, todas estas situaciones son por el abarrotamiento”.

Reiteró que la Dirección General de Seguridad Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) actuará de forma drástica con quienes incumplan con las normativas de tránsito.

EN PUNTOS

Cambio y registro

Un conductor que esté registrado y realiza modificaciones tales como color o diseño de la motocicleta, debe volver a renovar estos datos al Intrant por un costo de 200 pesos, ya que al momento de ser detenido y no tener el estatus de actualización, se le puede multar o retener.

No existe una fecha de cierre para el Plan.