Lisandro Macarrulla y sus explicaciones sobre la relación de su empresa con el caso Medusa

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El caso Medusa ha sido un largo y complejo proceso judicial que se centra alrededor de la figura del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, quien es acusado de desvío de fondos públicos durante su periodo al frente del Ministerio Público.

Desde airadas discusiones entre abogados en las múltiples audiencias, hasta omisiones de nombres claves y posibles colaboraciones con la Procuraduría General de la República (PGR), Medusa ha tenido varios giros.

El más reciente ocurrió la noche del pasado sábado cuando el Ministerio Público depositó la acusación formal del caso, en la que figuraban más de 35 nuevos imputados, entre ellos Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.

La inclusión del hijo del funcionario en este expediente es notoria, principalmente por las múltiples ocasiones en que el ministro se ha referido al tema, negando toda acusación elevada en su contra o de su familia y compañías.

Así ocurrió durante una entrevista que concedió al programa “El Día”, en julio del año pasado, al referirse sobre la participación de la empresa familiar Mac Construcciones en la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, también conocido como la “Nueva Victoria”.

En esa instancia, Macarrulla aseguró que sus hijos eran quienes estaban al frente de sus empresas, añadiendo que estas se manejan con “principios” y que no han cometido ningún acto fuera de la Ley.

“Mis hijos manejan el corporativo, pero cada uno de los negocios del grupo familiar tiene su gerente, pero yo avalo lo que hace el gerente y lo que hacen mis hijos. Esa empresa se maneja con principios, con valores de tres generaciones y ahí no hay ningún acto pecaminoso ni fuera de la Ley, ni ningún conflicto de intereses”, indicó en esa oportunidad.

Asimismo, afirmó que se sentía tranquilo, reiterando que en esa compañía, ni en esa obra, se había incurrido en un crimen.

“Nosotros nos sentimos muy tranquilos porque no pagamos sobornos ni sobrevaluamos ni tenemos responsabilidad sobre ninguno de los hechos que se están señalando”, enfatizó.

No estaba involucrado

Luego de casi un año de haber emitido estas declaraciones, Macarrulla volvió a tocar el tema en televisión, esta vez en el espacio “Siendo Honestos”, de la periodista Katherine Hernández, en CDN canal 37, donde no solo aseveró que estaba satisfecho con el desempeño de Mac Construcciones en relación al trabajo realizado en el complejo penitenciario Las Parras, sino que afirmó que nunca estuvo involucrado en ese proceso.

“Sí (me siento contento), y te voy a decir algo, yo no estaba involucrado en ese momento porque ya yo estaba en los trabajos políticos, esa es una empresa del grupo familiar nuestro, que, aunque no la dirigía yo, soy corresponsable de lo que pasa ahí, aunque yo no estoy involucrado en los negocios”, indicó.

¿Campaña de difamación?

A pesar de que el ministro siempre mantuvo su inocencia en torno al caso, algunos sectores profesaban su señalamiento, mostrando escepticismo frente a la investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por no incluirlo en su expediente.

Por esto Macarrulla denunció a mediados del año pasado que estaba siendo objeto de una “sistemática campaña de difamación e injuria”, catalogando de falsas las acusaciones hechas en su contra.

De igual forma dijo que esa supuesta campaña era financiada por sectores políticos interesados en empañar la gestión que realiza el gobierno, a fin de distraer la atención ciudadana de la lucha en contra de la corrupción que realiza la PGR.

Poco tiempo después Macarrulla emplazó a dos personas a que se retracten públicamente de lo que consideró injurias sobre él, realizadas a través de redes sociales.

Las personas fueron identificadas como Miguel Ángel Severino Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Delvys Radhames Lanfranco Veras del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En la instancia se señaló que fueron advertidos de que se abstengan de “seguir realizando afirmaciones difamatorias en perjuicio del honor de Lisandro Macarrulla”.

De hecho, en la entrevista de El Día, manifestó que no aceptaría que nadie se refiera a su persona como ladrón, aseverando que llevará a quien lo haga hasta las últimas consecuencias.

“Las personas que nos acusaron y no se retractaron serán sometidos porque yo no puedo permitir que a mí nadie me diga ladrón porque son 45 años de trabajo y tres generaciones de Macarrulla trabajando... No se lo permito a nadie aunque eso tenga la consecuencia que tenga”, sostuvo.

Apoyo

Tras el surgimiento de estas declaraciones, algunos integrantes de la clase política dominicana alrededor de Macarrulla mostraron su apoyo al funcionario.

Así ocurrió con el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien expresó en Twitter el 6 de julio de 2021 lo siguiente: “Solo he conocido un hombre de trabajo, de largas jornadas sin procura de reconocimiento alguno. En cada intervención suya, la experiencia tras los mejores intereses. Mi respeto y amistad están a sus órdenes”.

También opinó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, quien el 5 de julio de 2021 tuiteó: “El ministro Lisandro Macarrulla goza de mi aprecio, admiración y respeto. Tuvo la valentía de dejar la tranquilidad de una vida empresarial privada para servirle al país bajo el gobierno del presidente Luis Abinader. Toda mi solidaridad en momentos en que es objeto de ataques indeseables”.

Por su parte, el consultor jurídico Antoliano Peralta, manifestó en redes sociales: “Todo indica que contra Lisandro Macarrulla opera una campaña de descrédito planeada, organizada y cuidadosamente dirigida. Un expediente no es lo mismo que un guion”.

Igualmente, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez; el director general de Alianzas Público Privadas (DGII); Sigmund Freund; el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, también expresaron su defensa y apoyo al ministro Macarrulla, destacando su labor a favor del cambio político, su trayectoria familiar y empresarial, su honestidad y compromiso con los mejores intereses del país.

Similarmente, la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño, del PLD, salió en defensa de Macarrulla, afirmando que este es objeto de una campaña de difamación, resaltando que ella conoce al ministro desde hace varios años y que durante ese tiempo nunca fue cuestionado por actos ilícitos.