Gurú de innovación indica cómo empresas deben reinventarse

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD.

Franc Ponti, profesor de Creatividad e Innovación de la EADA Bussiness School de Barcelona, España, enfatizó sobre la importancia que tiene para las empresas a nivel global tener una estructura orientada a la innovación, a la tecnología y al estudio generacional de sus clientes, audiencia o adeptos.

Al participar en el Desayuno del Listín, encabezado por el director de este periódico, Miguel Franjul, el también economista resaltó que la innovación es una tarea diaria que no es posible ejecutar sin definir la manera en que las compañías se comunican con sus clientes y sin establecer un liderazgo.

“Es muy importante que en cada empresa haya un líder que sea el primer innovador, porque se moldea con el ejemplo, y esa persona transmitirá su actitud de cambio”, dijo.

Diálogo

Sobre la comunicación que las empresas deben entablar con sus clientes, Ponti explicó que ese tipo de innovación, de adentro hacia afuera, demanda que las empresas conversen con sus beneficiarios para poder redireccionar sus políticas o su oferta con el fin de satisfacer sus requerimientos.

“Hay que hablar con la audiencia, con los clientes, si bien ellos no te van a decir exactamente lo que tienes que hacer para innovar, ellos te van a mostrar sus necesidades”, dijo, tras precisar que en función de esas respuestas, los empresarios podrán plantear cuáles elementos de aprendizaje pueden obtener de ese ejercicio.

Además, destacó que se requiere de un líder que sea competitivo y quiera ganar dinero. Sin embargo acotó que ese individuo debe estar consciente de que ese retorno monetario “va después de un proceso evolutivo”.

Igualmente, sostuvo que está convencido de que las ideas innovadoras, aplicadas con inteligencia ética pueden ayudar a cambiar el mundo

Generaciones

Ponti, quien ha viajado por todo el mundo impartiendo conferencias y seminarios sobre creatividad e innovación, expresó que el concepto de reinvención y progreso, así como la manera en la que concibe el dinero, es distinto para la juventud y para las generaciones más adultas.

“La gente ya no necesita tanto para vivir (…) creo que la juventud tiene una relación más sana con el dinero que nuestra generación”, manifestó.

El español, quien posee un máster en psicología, consideró también que los jóvenes tienen una mayor inclinación hacia la inmediatez en todos los aspectos de la vida y son, además, mucho más arriesgados, especialmente en el campo laboral. “Los jóvenes no temen a cambiar de empleo y cuándo lo hacen, buscan trabajo en las empresas que no buscan gente porque han conseguido atraer a la comunidad”, indicó.

El catedrático asistió al Desayuno del Listín en compañía de Noel Ureña, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), así como de su vicepresidente Ángelo Viro, y de los ejecutivos de la referida entidad empresarial, Euri Andújar y Cándida Mejía.

Innova ANEIH 2022

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) celebrará este jueves en el hotel Sheraton Santo Domingo su segundo Simposio Innova ANEIH 2022, dedicado en esta ocasión a la innovación, gestión de calidad y tecnología para mejorar la competitividad y el desarrollo de la industria dominicana.

Este espacio contará con la ponencia de Ponti, quien ofrecerá a los asistentes una charla titulada “Las siete herramientas para innovar”, donde dará pautas a los dueños de pequeñas, medianas y grandes empresas sobre cómo reinventarse en estos tiempos de post pandemia e inestabilidad económica global.

El catedrático español compartirá escenario con los expositores Gabriel Vallejo López, abogado colombiano especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de Los Andes, y del empresario Reiner Gómez Martin, quien abordará el tema de la aplicación de la tecnología a la industria dominicana y su impacto en el empaque de productos.

En un espacio abierto al público en general pero focalizado en los emprendedores, dueños y ejecutivos de empresas de todas las áreas de la industria nacional, el simposio contará con una agenda que incluye seis exposiciones. Iniciará a las 9:00 de la mañana y culminará a las 5:30 de la tarde.

Esta actividad se enfocará principalmente en brindar al público que asista una perspectiva profesional del panorama de innovación para las empresas en dos aristas elementales, internacional y criolla.

Cómo llenar el saco por dentro

El economista y experto en creatividad e innovación, Franc Ponti, ponderó que en los últimos dos años y debido a la pandemia del Covid-19, el mundo ha experimentado un aceleramiento en las innovaciones tecnológicas.

Si bien, desde su punto de vista, este hecho ha sido muy beneficioso para la humanidad porque permitió a las personas comunicarse durante el confinamiento, también ha provocado en el hombre una sensación de anulación.

“Yo siempre digo que lo que hacen las máquinas que lo sigan haciendo las máquinas, y eso no tiene que ser necesariamente malo, es una oportunidad para que el ser humano potencialice esas cualidades que, por ejemplo, una computadora por más moderna que sea nunca tendrá, es una oportunidad para ser más creativos, más humanos y para sentir más”, expuso.

El experto sostuvo que la creatividad y la innovación surgen de la necesidad, raramente de la comodidad, y es precisamente eso lo que ofrece la tecnología y a lo que cede el ser humano cada vez que deja de realizar un cálculo de forma mental, para utilizar una calculadora, por ejemplo.

“Por eso hay que salir de la comodidad, de la rutina de esos esquemas preconcebidos y darse la oportunidad de conservar lo bueno y desechar lo malo de todo, incluso de las innovaciones, porque no todas ellas son ideas brillantes, muchas también fracasan”, indicó el educador.

A nivel individual, Ponti invitó a los dominicanos dueños de negocios a utilizar la tecnología y su tiempo lejos de ella para elevar su nivel de conocimiento y para crecer profesionalmente

“Si yo veo que esto (cualquier cosa) ya no lo tengo que hacer porque me ayuda la tableta o el ordenador, entonces lo que voy a hacer es invertir mi tiempo en cosas que me ayuden en mi crecimiento personal”, dijo Ponti.

Sobre este tema, el catedrático español agregó que “hay que llenar el saco por dentro”, refiriéndose analógicamente a que muchas personas descuidan su intelecto y sus sentimientos por estar inmersos en cosas materiales. “Veo mucha gente llenando el saco por fuera, alimentando el espíritu con cosas materiales, cuando debería ser al revés”, dijo.

En el caso de las empresas, ponderó que la innovación no solo tiene que ver con la tecnología. “Se puede innovar en casi en todo proceso, en servicio, relaciones con los clientes e incluso, en estructura organizativa”, resaltó.

Factor humano

Por otro lado, el también experto en conflicto y mediación, recomendó a las empresas incorporar herramientas tecnológicas como algoritmos a su estructura, recalcando que esos elementos deben ir de la mano con el factor humano.

“Los algoritmos no tienen vida propia, hay que colocar siempre un acompañamiento humano a la tecnología”, puntualizó Ponti.

Experto en negociación

Franc Ponti es doctor en Economía y Empresa por la Universitat de Vic (UVic) y licenciado en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Tiene un master en Sociedad de la Información (UOC) y diplomado en Psicología de las Organizaciones y en Dirección de Empresas por EADA. Cursó recientemente seminarios de Negociación e Innovación en Harvard University (MIT).