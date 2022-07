Las cepas BA.4 y BA.5 del Covid-19 ya están en el país

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD.

República Dominicana identificó la circulación en varias provincias del país de las nuevas subvariantes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron del Covid-19, cuya presencia se asocia al incremento de casos que ha estado registrando la presencia del virus en las últimas semanas.

La circulación de la subvariante BA.5, que de acuerdo a especialistas genera mayor peligro porque puede escapar a la respuesta inmunitaria, fue identificada en las provincias Espaillat y San Cristóbal, mientras la BA.5.1 se encuentra en el Distrito Nacional, demarcación donde fueron identificadas también la BA.2.12.1, BA.2.36 y BA.2.6.

La circulación de la subvariante BA.4.1 fue identificada en las provincias Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago y Santo Domingo, y la BA.4 en San Pedro de Macorís y Santiago.

Las nuevas subvariantes, que se unen a la BA.2 detectada anteriormente, fueron identificadas en 26 muestras secuenciadas en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló, tomadas entre el seis y el 26 de junio pasado.

Los detalles fueron ofrecidos por los doctores Ronald Skewes, director Nacional de Epidemiología; Eladio Pérez, viceministro de Salud colectiva y Eddy Pérez Then, asesor del Ministerio de Salud Pública en asuntos de Covid-19, quienes atribuyen el incremento de casos de las últimas semanas a la presencia de las nuevas subvariantes. Entienden que esa identificación no implica un cambio en el comportamiento que ha tenido el virus en los actuales momentos, por lo que no se esperan mayores presiones al sistema, ya que lo que se está viendo es que los casos han ido registrando una leve disminución desde hace tres semanas.

No obstante, recordaron a la población la importancia del autocuidado y de vacunarse contra el virus, al señalar que la baja presión hospitalaria que registra el país, pese a la presencia de esas subvariantes, se debe a que encontraron una población vacunada y por ende protegida.

Los contagios del Covid-19

Ayer el país registró 1,080 nuevos casos de Covid-19, en un total de 9,898 muestras procesadas, para una positividad diaria de 21.57% y de las últimas cuatro semanas de 14.30%.

Los casos activos del virus se colocaron ayer en 4,400 y de acuerdo a las autoridades sanitarias en la actualidad el 70% de los casos positivos se están registrando en mayores de 20 años, contrario a como ocurría semanas atrás.

Hospitalizados

Los pacientes hospitalizados a causa de la enfermedad han registrado disminución, notificándose ayer 196 ingresados en camas regulares y 28 en unidades de cuidados intensivos, de los cuales ocho se encontraban conectados a ventiladores. La ocupación de camas es de 8.3% y 4.8%, respectivamente.

Sin nuevas muertes

Ayer el país no registró ninguna muerte por Covid-19, manntiéndo las estadísticas en 4,383 fallecimientos.