Leonel Fernández dice consigna no es “No mires pa' atrás”, sino “Pa' fuera volverán”

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que “quién no mira hacia atrás no entenderá su historia y perderá su identidad”, haciendo alusión al discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader en un encuentro celebrado el pasado domingo con la militancia del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde el mandatario invita al pueblo dominicano a no mirar hacia el pasado.

Las declaraciones del tres veces jefe de Estado se produjeron mientras encabezaba un acto de juramentación donde, según la Dirección de Comunicaciones de la entidad opositora, sumó a las filas de esa organización a “un nutrido grupo de profesionales del sector aeronáutico. En dicho escenario, el líder político expresó que el PRM está desesperado por los próximos comicios electorales.

"Por qué razón esa desesperación, porque ellos también estudian las encuestas, están viendo lo que el pueblo siente y valora de la actual gestión de gobierno, y desde el mes de febrero a la actualidad ha habido un deterioro, un desgaste de la función gubernamental y de la percepción que el pueblo tiene de esa gestión gubernamental", manifestó Fernández.

Asimismo, añadió que "ante la pregunta de cómo el ciudadano dominicano siente la marcha del país, en la región Sur dicen que muy mal, en la región Este dicen que muy mal, en la región del Cibao dicen que muy mal y en la región del Gran Santo Domingo dicen que muy mal".

De acuerdo a Fernández, el sentir de la población en torno a la actual gestión de gobierno es que “el país no va en la dirección correcta”.

"Lo están diciendo los hombres y lo están diciendo las mujeres y, más las mujeres, el 68% de las mujeres encuestadas de la República Dominicana están diciendo hoy que vamos en mala dirección y que por consiguiente se necesita una alternativa democrática para poder encausar el país en el camino correcto", puntualizó el presidente de la Fuerza del Pueblo.