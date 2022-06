Mayoría ascensores y escaleras eléctricas de la L-1 del Metro fuera de servicio

Santo Domingo, RD

La mayoría de los ascensores de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo se encuentra fuera de servicio desde hace un buen tiempo. Así lo hicieron constar usuarios de ese transporte durante un recorrido que hicieran reporteros de Listín Diario por las principales paradas, luego de denuncias recibidas.

En el recorrido, que abarcó desde la parada Juan Pablo Duarte (próximo al Centro Olímpico) hasta la del Centro de los Héroes (por la Lotería), se pudo observar que los ascensores no funcionan en las estaciones, Juan Bosch, Juan Pablo Duarte, Peña Batlle, Pedro Livio Cedeño y Amín Abel. Más allá de la Máximo Gómez la de los Taínos y el Edén también están fuera de servicios.

Más que dañados algunos usuarios dicen que es que lo sacan de servicios, ya que consideran que no es posible que permanezcan dañados por tanto tiempo. “El de la Peña Batlle nunca ha funcionado, dice un usuario, eso está todo oxidado y cayéndose a pedazos”, dice un usuario que reside en Villa Mella y hace uno de ese transporte todos los días para llegar a su trabajo.

En momentos en que los reporteros del Listín se encontraban en la estación del Centro de los Héroes se produjo un apagón, provocando una oscuridad en el lugar y un sofocante calor que encrespó a algunos usuarios. “Esto sin luz y sin na”, dijo un hombre de tez oscura que bajaba corriendo por los escalones tropezando con todo el que encontraba a su paso.

Los usuarios consultados no conciben cómo una obra que le haya costado al Estado una millonaria suma de recursos hoy no pueda ser utilizada por las personas mayores, porque no puedan bajar las escaleras normales.

Imagínate, yo soy operada, el otro día vine y me tuvo que ayudar un señor a terminar de bajar, porque cómo una gente como yo puede bajar 80 escalones, dijo una usuaria de la parada del Centro de los Héroes.

Arelis, quien hace la ruta kilómetro 9-Centro de los Héroes, sin embargo, defendió el servicio y al referirse al apagón dijo que pasan donde quiera, por lo que entiende que la gente debe tener paciencia, porque todo se daña.

Es muy raro que estén buenas, dijo otro usuario que hace uso del Metro todos los días. Cuando no están bloqueados están cerrados, señaló, por lo que entiende que hay que dar un buen servicio. “Lo que hay que tratar es de mejorar”, insiste.

El estudiante Sander de Jesús, residente en San Cristóbal, le saca provecho al Metro, porque lo usan para ir a la universidad y a coger prácticas en el Centro Olímpico, lo que para él es un gran alivio, pero se queja del deterioro de los ascensores y escaleras eléctricas: “Tienen que arreglarlas, porque a veces vienen doñas que no pueden subir la escaleras, tienen que tener eso bien, y los ascensores porque hay gente que en verdad no pueden caminar”.

El ascensor del Olímpico está dañado, tiene un problema, eso está lleno de lona ahí, entonces tiene mucho así, dijo el joven.