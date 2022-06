Empresarios no favorecen licencia larga por maternidad

Ricardo Santana

Santo Domingo, RD

Comerciantes e Industriales de Santiago estiman que sería un error de los diputados y senadores aprobar una ley que extendería la licencia por maternidad a cinco meses, porque eso afectaría en gran escala a las mujeres en edad reproductiva.

La pieza legislativa es del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Johnny de Jesús Medina, y aduce que tiene como objetivo garantizar la salud y el bienestar del infante y la madre, proporcionando así una sociedad sana.

Cabe destacar que hay micros, pequeñas y medianas empresas que generan la mayoría de los empleos, ocupados mayormente por mujeres, pero que si se aprueba esa legislación revisarían su carta de admisión de empleados y empleadas.

En la industria del tabaco de la provincia Santiago, la mayoría de las empleadas son mujeres. Muchas ayudan a sus parejas en los gastos de la casa, otras son madres solteras y, además, tienen que cargar con sus padres y a veces con hermanos, dijo Juan Martínez Santana, propietario de una pequeña fábrica de cigarros de Santiago.

Posición ACIS

Al respecto, el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Sandy Filpo, declaró al Listín Diario que toda modificación del Código Laboral tiene que hacerse en el espacio que corresponde y con la anuencia del Consejo Nacional de Trabajo, que es tripartito, integrado por el Gobierno, los empleadores y los sindicatos, “que representan a los trabajadores y trabajadoras”.

Riesgos

Para el empresario, resulta muy riesgoso que algunos dirigentes políticos y congresuales sometan una pieza de modificación del Código Laboral, fuera del consenso establecido por la ley y contrario a las tres fuerzas que están llamadas a aprobar cualquier legislación.

“Por eso no vemos factible de que aisladamente sea sometida la modificación de un artículo, que independiente que sea para favorecer o perjudicar a cualquier sector, no es aceptable, si no ha sido consensuado en el Consejo Consensual de Trabajo, que es donde se llevan las discusiones”, indicó Filpo.

Uno de los planteamientos contra la propuesta de modificación es que los comercios y empresas contratarían más hombres que mujeres para evitar tener una empleada con una licencia post parto tan extensa

El proyecto

El diputado por la circunscripción uno de la provincia Puerto Plata, Jhonny de Jesús Medina Santos, depositó en la cámara baja un proyecto de Ley que busca ampliar la licencia por maternidad a cinco meses.

Esta pieza legislativa, de acuerdo con el documento depositado, tiene como objetivo permitirle a las madres, sin importar que sean empleadas en el sector público o privado, tener un mejor cuidado de su recién nacido en casa, además de otorgarle mayor facilidad para cumplir con las citas médicas con el pediatra de la criatura.

Este proyecto modificaría el artículo 23 del Código de Trabajo dominicano en dos formas, siendo el primer cambio el tiempo de licencia postnatal, pasando de ser de 12 semanas (o tres meses) a 20 semanas.

La segunda modificación sería agregar un párrafo que garantizaría a la madre todos los beneficios laborales establecidos en el Código, de manera que el artículo indique lo siguiente: “Artículo 237.- El descanso pre y post-natal nunca será menor, en conjunto, de veinte (20) semanas y durante el mismo, la trabajadora conservara su empleo con todos los derechos que del mismo se derivan.

Durante la licencia post natal las madres que sean empleadas en el sector público o privado percibirán todos sus beneficios laborales establecidos en el Código de Trabajo”.

El proyecto depositado a finales del pasado mes de abril, contempla añadir un artículo que instauraría un permiso laboral al padre de ocho días laborables, a fin de que también apoye a la madre de su hijo con las atenciones del bebé.

A este artículo le acompañará un párrafo que establece los requisitos necesarios para que la compañía o institución en la que trabaje el padre, pueda otorgarle la licencia.

Claves

Requisitos.

Demostrarlo.

“Para que la empresa o establecimiento laboral otorgue la licencia, el padre debe demostrar mediante constancia del centro médico o maternidad que certifique el nacimiento de la criatura y que es el padre de la criatura”, expresa la propuestas legislativa.

Domésticas.

Una resolución que procura implementar el Ministerio de Trabajo para regular el trabajo doméstico también ha provocado controversias en el país.