Tres cepas provocan subida de los contagios de Covid-19

En las últimas semanas en el país han estado cir­culando las subvariantes BA.1 y BA.2 de la varian­te ómicron del Covid-19, ambas identificadas en el Distrito Nacional y la pro­vincia Santo Domingo, provocando un mayor in­cremento en los contagios.

Ayer esas demarcaciones reportaron 505 nuevos ca­sos de los 737 captados en las últimas 24 horas a ni­vel nacional.

Mientras que en las de­más provincias del país só­lo se ha identificado la cir­culación de la subvariante BA.2, de acuerdo a los re­sultados de secuenciacio­nes hechas en el Labora­torio Nacional Dr. Defilló, en 1,603 muestras toma­das entre el 13 de mayo y el pasado 13 de junio.

Ayer el país registró un incremento en las hospi­talizaciones a causa de la enfermedad con la noti­ficación de 214 pacientes ingresados en camas regu­lares y 29 en cuidados in­tensivos, contrario al día anterior cuando se habían reportado 187 y 23 pa­cientes, respectivamente. En ventilación había tres pacientes.

Nuevos casos positivos

El boletín epidemiológico número 818 reportó ayer 737 nuevos casos positivos de los virus detectados en un total de 7,598 muestras procesadas en las últimas 24 horas, colocando la po­sitividad diaria en 16.56%, menor a la reportada el día anterior que rondaba el 20%, y la de las últimas cuatro semanas en 8.75%.

Los casos activos del vi­rus subieron ayer a 3,739, siendo el Gran Santo Do­mingo el que registra ma­yor cantidad de nuevos contagios, con 505 casos reportados de los 737 no­tificados en las últimas 24 horas.

En la provincia Peravia, por primera vez desde el inicio de la pandemia, se registraron más de 100 ca­sos en un día.

Hasta ahora, de acuerdo al director de Epidemiolo­gía, doctor Ronald Skewes, a pesar del incremento de pacientes ingresados, el sis­tema hospitalario del país no se ha estresado y la ocu­pación de camas es baja con relación a la capacidad instalada.

Sexta ola

Aunque reconocen que en las últimas semanas los ca­sos y positividad del virus muestran un incremen­to, las autoridades sanita­rias insisten en que aún no se puede identificar como sexta ola de la pandemia, ya que en el país no ha sido identificada ninguna nueva variante del virus, sino que se mantienen circulando las mismas subvariantes de ómicron.

El ministro de Salud Pú­blica, Daniel Rivera, y el viceministro de Salud Co­lectiva, Eladio Pérez, recor­daron que en el país no se han identificado nuevas va­riantes del virus y cuando circula la misma variante no se considera una nueva ola. Dijeron que hay nacio­nes donde predomina la subvariante BA.5 de ómi­cron, pero que en el país no ha sido identificada.

Informaron que en la presente semana se ha vis­to un ligero incremento en los indicadores del virus, lo que puede ser una señal de que los casos empiezan a bajar y destacaron que el 41% de los municipios del país no registran casos en las últimas tres semanas.

La tasa de transmisibili­dad, explicaron, también ha ido bajando, colocándo­se esta semana en 3.9 por inicio de síntomas y en 2.7 por fecha de notificación.

Aseguraron que se están haciendo intervenciones de prevención, reforzamien­to de entrega de mascari­llas, y de toma de muestras. Destacaron la importancia de que las personas man­tengan las medidas preven­tivas como el uso de masca­rilla en lugares masivos y cerrados, lavado de manos y completar sus esquemas de vacunación, cuya de­manda, aseguraron, ha ido aumentando.

5% de positividad en las escuelas

El ministro de Salud Públi­ca destacó que a pesar de que los mayores contagios están en menores de 20 años, los casos dentro de los planteles escolares son ba­jos, manteniendo una posi­tividad por debajo del 5%, y que respecto a las escuelas donde se han identificado casos, se ha actuado rápida­mente acorde al protocolo.

El doctor Rivera dijo que si las escuelas aplican el protocolo del Covid-19 es­tablecido, el calendario es­colar puede seguir normal, sin interrumpirse y recordó que falta poco para las vaca­ciones escolares.

En tanto, el doctor Skewes destacó que duran­te 20 semanas la República Dominicana ha manteni­do una incidencia por de­bajo de 50 casos por cada 100,000 habitantes, lo cual es un muy buen indicador y puso ejemplos de otros paí­ses donde esa incidencia es mucho mayor.

SEPA MÁS

Focos principales

La capital

El principal foco de con­tagio es la capital, con 505 casos positivos in­formados ayer.

Baní

La provincia Peravia es la demarcación con el más alto número de con­tagios, con 101, cifra que nunca había alcan­zado ese territorio desde el inicio de la pandemia el 1° de marzo de 2020.

Le sigue San Cristóbal, con 18 y San Pedro de Macorís, con 16 casos.