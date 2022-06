La mayoría de los diputados se expresaron a favor de la creación de la provincia Matías Ramón Mella

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

Durante la apertura del debate sobre el proyecto de ley para la creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella, que resultaría de la división de la provincia de Santo Domingo, 12 de los 138 diputados presentes, expusieron sus alegatos solicitando el voto desfavorable o favorable, en la mayoría de los casos.

El vicepresidente de la comisión permanente de asuntos municipales de la Cámara de Diputados, Eliazer Matos, presentó un informe favorable sobre el sometimiento del proyecto, autoría del diputado perremeista César Rutinel (Tonty), con argumentos que fueron acogidos por 11 de los 12 exponentes que le siguieron.

En el mismo orden del debate, el autor intelectual, luego de su exposición, fue defendido y abrazado con argumentos que tomaron como propios los diputados Jesús Martínez Alberti, Ysabel De La Cruz, Dulce Mercedes, Rafael Castillo, Betty Gerónimo, Diomedes Rojas, Melvin Lara, Ana María Peña y Lucrecia Santana.

“Yo lo que he hecho como legislador es ir al seno del pueblo y recoger las opiniones de los barrios y los sectores que no tienen representantes… sin calles, sin aceras, sin contenes. Casa que han ardido y no hay bomberos. Entonces, se crean los municipios, las provincias…tienen que haber un acercamiento con la población y, según lo que dice esta constitución, yo estoy dispuesto. Vamos a ponerle el cascabel al gato”, dijo Rutinel en su intervención en la sesión de la Cámara Baja donde posteriormente fue aprobado en dos lecturas consecutivas su proyecto.

Los representantes de las diferentes demarcaciones municipales del gran Santo Domingo, presentes en el senado, apelaron a que la separación de la provincia es una “necesidad”.

Sus razonamientos estuvieron basados en que los municipios de Santo Domingo Norte y Oeste son lo suficientemente grandes, con inmensa cantidad poblacional, como para necesitar servicios independientes de Santo Domingo Este.

En ese orden, el alegato principal era referido a la necesidad de poseer sus propios juzgados, ya que cuando ciudadanos de Pedro Brand, Los Alcarrizos, etc., se enfrentan a diferentes procesos judiciales, se ven en la obligación de trasladarse a Santo Domingo Este, muchas veces con alta frecuencia y por una cantidad de "tiempo que puede equivaler a años". Esa misma situación se refleja con las oficinas gubernamentales, dijeron.

Dentro de los que expusieron sus ideas, el único que manifestó su posición en contra de la creación de una nueva provincia fue Bolivar Valera (El Boli), quien en su lugar propuso la unificación de provincias que solo representan un 0.5% de la población, contrarias a Santo Domingo que representa 32%.

“En lugar de aumentar el gasto con la creación de una nueva provincia, vamos a ver las otras donde, producto de la migración, no hacen falta tantos diputados... Fusionemos las provincias pequeñas, eliminemos curules y demos la satisfacción a la gente, de parte de la Cámara de Diputados, de que no estamos aumentando presupuesto, lo estamos redistribuyendo”, declaró Valera desde su curul.

Según el proyecto de ley, la provincia Matías Ramón Mella estará integrada por los municipios Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pedro Brand.

La nueva delimitación tendría como límites al norte con Monte Plata, al sur con el Río Isabela, al este con el Distrito Nacional y al oeste con San Cristóbal y tendría como municipio cabecera a Santo Domingo Oeste.

Mientras que los límites de la provincia Santo Domingo serán al norte la provincia Monte Plata; al sur, el mar Caribe; al este, provincia San Pedro de Macorís, y al oeste, el río Ozama.

En sus considerandos, la iniciativa de ley establece que la composición socioeconómica actual de la provincia de Santo Domingo está diferenciada en regiones distanciadas una de la otra, promoviendo la incomunicación y la imposibilidad de integrarse adecuadamente para lograr una identidad propia que le permita diseñar un plan estratégico de desarrollo.

El proyecto fue aprobado en su segunda lectura, luego de que los congresistas que lo estudiaron, expresaron su consentimiento a la aprobación de la pieza legislativa. Solo cuatro legisladores votaron en contra de la pieza.