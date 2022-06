Consejos para escribir artículos de opinión

FUNDACIÓN LUCAS DE TENA

Es muy recomenda­ble para quienes deseen dominar la escritura de ar­tículos de opinión fijarse en los grandes maestros, leerlos, estudiarlos y aprender de cómo envuelven sus reflexio­nes con un buen discurso estéti­co. Es muy importante revisitar la bibliografía que existe sobre el tema

Escribir bien artículos de opi­nión siempre es un reto. No ar­tículos de opinión en los que los malos periodistas u otros escri­tores vuelcan sus pifias y fobias pasando por alto el mínimo ri­gor, con la única intención de disparar contra su enemigo personal, siempre de manera dogmatizante y excluyente, sino los artículos de opinión bien elaborados; aquellos que son capaces de despertar la in­quietud intelectual porque las ideas tienen racionalidad ar­gumentativa.

Aunque es muy recomen­dable que quienes deseen do­minar los artículos de opinión se fijen en los grandes maes­tros, y revisiten libros como, por ejemplo, el clásico “La Opinión Periodística”, de Luis Santamaría Suárez y María Jesús Casals Carro, The Was­hington Post ha compartido algunos consejos para que los artículos de opinión sean me­jores, que pueden ayudar a mejorar la técnica. Estos son los consejos que The Washing­ton Post da quienes vayan a es­criben artículos de opinión y suelen enviarlos para su publi­cación:

Su tesis, su argumento prin­cipal, es la parte más importan­te de un artículo de opinión, así que asegúrese de que sea fácil de localizar y comprender. Pre­gúntese: ¿Cuál es la conclu­sión de esta pieza? ¿O cuál po­dría ser el titular de esta pieza? Si no está claro en la respues­ta, significa que lo que ha escri­to no es un artículo de opinión con todas las de la ley. (Conse­jo: trate de escribir su colum­na como un tweet o un correo electrónico corto. Luego incor­pórelo cerca de la parte supe­rior de su artículo).

Asegúrese de que los hechos sean correctos y esté prepara­do para respaldarlos. La preci­sión es tan importante para los artículos de opinión como para los informes de noticias, e inclu­so los errores menores socava­rán la confianza en el tema más amplio que desea presentar. No trabaje de memoria: si hace una declaración de hechos en el tex­to, debe poder proporcionar la fuente.

Cuanto más complejo es el pensamiento, más corta es la oración. Es bueno mezclar la longitud de las oraciones, pe­ro especialmente cuando esté abordando un punto sofisticado o complicado, no sobrecargue la capacidad de concentración de los lectores. Muchas oraciones se benefician del simple acto de di­vidirlas en dos, o en tres, según lo que se pretende decir.

¿Se debe comenzar, o insistir en el desarrollo del artículo usar formas de preguntas? ¿O son las preguntas dispositivos perezosos para hacer una insinuación sin realmente poseerla, o sin poder pensar completamente en lo que está tratando de decir? Sin du­da, hay momentos en que plan­tear preguntas es una técnica efectiva, clave, que ayuda a im­portantizar la suspicacia del lec­tor; pero no siempre. Antes de hacerlo, pregúntese a usted mis­mo si le gustaría leer un artícu­lo donde abunden las interroga­ciones.

Los números son poderosos, cuando se ofrecen en cantidad limitada. Los datos deben estar numerados en forma de colum­na para recalcar algo a los lecto­res, no para alejarlos o hacer que sus ojos se nublen. Facilite la ta­rea a los lectores al no comparar manzanas y naranjas, o tal vez, incluso diferentes tipos de man­zanas. Por ejemplo, no combi­ne porcentajes con números sin procesar. Es como si les pidiera a los lectores hacer un cálculo que los ralentiza, los distrae. Si apli­ca ese método, se corre el ries­go de perderlos. Tenga cuidado de no sobrecargar al lector con demasiados números.

Sea claro acerca de su razo­namiento y pensamiento. Re­cuerde, usted ha pensado bien en su argumento; pero los lec­tores no lo han hecho aun. El punto y los vínculos que es­tá estableciendo para comuni­carse con la audiencia pueden parecerle obvios, pero proba­blemente esté unos pasos por delante del lector. Disminuya la velocidad y deje que sean los lectores quienes lo alcancen.

Hablando de eso, sin jerga. A los lectores les duele la cabeza y eso hace que dejen de leer. En lugar de la palabra «remunera­ción», por ejemplo, simplemen­te diga «pago».

Es muy importante no zigza­guear demasiado al anticipar múltiples razones por las que el argumento fundamental no sería correcto antes de llegar al quid de la cuestión. Es bueno reconocer los contraargumen­tos, pero las dudas en serie so­bre el punto básico distraen y no ayudan al lector como de­bieran.

En el caso del Washington Post, los editores toman en cuenta también a la hora de se­leccionar los artículos, el cum­plimiento de estos objetivos:

Ayudar a las personas a com­prender más profundamente un tema informativo.

Ayudar a entender lo que significa para ellas.

Ofrece argumentos que pue­den emplear al hablar sobre el tema.

Les da ideas que ayudan a pensar de manera diferente.

Exponen a las personas a temas de los que quizás no hayan oído hablar jamás. Ayudan a articular mejor su propia perspectiva sobre los acontecimientos cotidianos, tanto de gran impacto social como aquellos que pueden pasar inadvertidos.