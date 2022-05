Sonaron ruidos carcelarios en ausencia de Abinader

Guarionex Rosa

guarionexrosa@hotmail.com

El choque frontal ent re l a procurador general de la República, Miriam Germán y el asesor honorífico del Poder Ejecutivo, Roberto Santana, por la crisis carcelaria que ha vivido por años el país, crea un ruido difícil de silenciar por el presidente Luis Abinader.

Ni la procuradora general ni el ex rector universitario tienen nada que perder con su encontronazo, por el descuido de las autoridades superiores en abrir la nueva cárcel Las Parras, pendiente de una auditoría, que sustituirá a la vieja La Victoria.

Se ha denunciado que la cárcel nueva no ha podido ser abierta porque falta una auditoría y detalles sobre el sometimiento al anterior procurador general, Jean Alain Rodríguez, en cuyo desempeño el régimen anterior invirtió 7,000 millones en la obra.

Santana denunció en la televisión que el jefe de seguridad de la prisión recibía hasta 7 millones de pesos a la semana. La denuncia causó sensación en medios televisivos y redes sociales, abriendo preguntas sobre la riqueza de jefes policiales.

El ex rector universitario se arriesga a su destitución, aunque no tendría nada que perder ya que no recibe salario y quedaría bien posicionado para acomodar su futuro político.

Justamente atribuye a razones políticas el supuesto desinterés en el gobierno.

Cuando se le preguntó a la magistrada Germán sobre la acusación del ex rector Santana, su respuesta fue: “no tengo nada qué decir. La persona que hizo la denuncia sabrá cómo proceder”. Hay quienes dicen que las dos personas tienen un pleito casado.

Del tramado de corrupción en La Victoria, y hay quienes señalan lo mismo en todas las prisiones del país, nunca nadie había formulado una denuncia tan seria como que un alto jefe policial recibía recursos, en el caso, 7 millones a la semana.

La determinación de la magistrada Germán de que no se abra en lo inmediato Las Parras obedece a la creencia de que hubo una formidable sobrevaluación de los múltiples edificios construidos, algo por lo está encausado el ex procurador Rodríguez.

En un reportaje el pasado martes 10 del corriente mes LISTÍN DIARIO divulgó que las obras de Las Parras estaban en completo abandono, que los edificios estaban terminados pero que la maleza cubría el entorno y se apreciaba la gran cantidad de autos al parecer incautados. Las tomas se hicieron utilizando un dron.

Santana en aprietos

Por ser asesor honorífico del Poder Ejecutivo para la gestión carcelaria, la denuncia del ex rector Santana lo pone en serio aprieto. La gente se preguntaría si el funcionario informó al presidente Abinader sobre las ganancias del jefe de seguridad.

Un antiguo jefe de la Policía Nacional le dijo hace varios años a un ex presidente que los jefes de esa institución recibían hasta 40 y más millones de pesos al mes, que al parecer provenían de la recolección de todo tipo de infracciones y coimas.

Se dice que el presidente de esa época le indicó a su subalterno: “pero usted no me dijo eso”. La gente observa que la tanta riqueza que exhiben los jefes policiales y de las prisiones no puede deberse a salarios, viáticos y ayudas de amigos.

Si el presidente Abinader comienza temprano a “cortar cabezas” antes de los esperados cambios que quizás sacudirán su régimen al cumplir los primeros dos años el próximo 16 de agosto, la primera que caerá será la de Santana, si no renuncia antes.

Al decir que su creencia es que para el gobierno de Abinader el tema carcelario no es su prioridad, el ex rector incurrió en una deslealtad, aunque tuviera un reconcomio por sus adentros que el público no podría entender, porque es privilegiado.

Con la magistrada Germán se quiso excusar al decir que ella siempre ha estado del lado de las cosas correctas. Fue preciso esa aclaración para que no se interpretara que hacía un ataque frontal a la procuradora general, sin aparentes razones.

L a s voc e s que pi - den que Las Parras sea abierta aunque sea por parte para descongestionar La Victoria, que todos dicen es un antro de corrupción, encontró la queja de Manuel María Mercedes, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, quien dudó de que haya solución al problema carcelario si se posterga para el 2022 o 2023.

Ruidos que dañan

El gobierno soportó ruidos que dañan mientras el presidente Abinader cumplía en Europa compromisos importantes de Estado. En tanto ocurrían aquí acontecimientos ruidosos como el choque de los dos funcionarios y el asalto de un camión de valores, Abinader estaba en Ginebra en la 75 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Allí recibió el reconocimiento de la entidad por los logros que RD ha tenido en la lucha contra el COVID-19. Abinader ponderó ante los delegados el buen manejo de la pandemia lo que ha permitido ir recuperando la economía a un ritmo alto.

El gobernante también estuvo presente en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, en el cual ponderó la recuperación del turismo y la estrategia seguida por su régimen para garantizar cobertura de salud contra la pandemia a los turistas.

Aunque bajo el fuego de sus opositores desde adentro y desde afuera, Abinader ignora los ruidos y quiere proyectar la imagen de un hombre de trabajo que se dedica todo el tiempo a sus responsabilidades aunque corra el riesgo de no descansar.

El presidente dejó a un lado el trastorno del jet-lag y al día siguiente de volver de Europa viajó en helicóptero a Pedernales para dejar iniciadas obras por RD$7,000 millones. Dijo que las obras van a representar más empleo, crecimiento y mejores oportunidades.

Las obras incluyen el puerto de Cabo Rojo para convertir la zona en un destino de cruceros. También la construcción de 9.2 kilómetros de alcantarillado sanitario, el drenaje pluvial y 8.3 kilómetros de suministro de agua potable.

El fin de semana el ex presidente Danilo Medina sacó la cabeza por su partido Liberación Dominicana, PLD, y dijo que la pobreza y la mala administración han aumentado en los últimos dos años. Medina había mantenido durante ese tiempo un bajo perfil.