Capitán ha esperado durante 22 largos años por una pensión

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

“Cuando yo era un mucha­cho yo quería ser como los hombres vestidos de ver­de”, recuerda con añoran­za Eligio Montero Vicente, de 77 años, quien entregó los “mejores años de su vi­da” al servicio militar del Ejército Nacional y hoy en día reclama el pago de su pensión.

Don Eligio se enlistó en las filas del ejército en 1968 y, a lo largo de 32 años de servicio activo y gracias a sus méritos, alcanzó el rango de capitán.

Tras cumplir el período de tiempo establecido regla­mentariamente para jubi­larse, Montero solicitó su pensión, la que fue apro­bada el día 17 de agosto del año 2000.

Lo que Don Eligio creyó se­ría su oportunidad de obte­ner un retiro digno y de re­tribuir a su familia el tiempo de calidad robado por su labor en la milicia, se con­virtió en un sueño difuso y tronchado, cuando se per­cató de que los RD$18,000 que le aprobó el Estado co­mo pensión jamás fueron depositados en su cuenta, ni siquiera ese primer mes.

“La primera vez que yo fui a cobrar esa pensión al ban­co, allá me dijeron que mi cuenta estaba inactiva por­que me la cancelaron y que por eso no me podían depo­sitar”, contó el excapitán.

Al percatarse de esa situa­ción, Montero se dirigió a la instancia correspon­diente en el ejército y ja­más obtuvo una respuesta oportuna.

Mes tras mes, Don Eligio hacía largas filas en el ban­co con la esperanza de que “sus chelitos” estuvieran, fi­nalmente, disponibles para su retiro. Y así pasaron años en los que se vio en la ne­cesidad de conseguir otros trabajos, pese a su deterio­rado estado de salud, por­que no tenía otro modo de subsistir.

“Yo me cansé de dar viajes y nunca me depositaron na­da, ya yo tenía problemas en el corazón, por eso me retiré, y como quiera tuve que ponerme a trabajar en otro sitio, para poder man­tenerme”, expresó.

No obstante, según relató a periodistas de Listín Diario, Don Eligio no abandonó su lucha y regresó al Ejército con toda la documentación en la que se hacía constar su permanencia en el cuer­po castrense por más de tres décadas y las pruebas que confirmaban su condición de pensionado.

CIFRAS

Perseverancia.

Entre varias negativas, idas y venidas, acha­ques y necesidades eco­nómicas, han transcu­rrido 22 “largos” años en donde Montero nunca soltó “su carpeta marrón”, donde guarda todos sus documentos como si a ellos se afe­rra hasta obtener res­puesta. Adentrado ya en la tercera edad, Don Eligio no ha dejado de buscar una mano ami­ga y justiciera que in­terceda por lo que cali­ficó como “un abuso”.