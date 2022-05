Los contagios por Covid suben como la espuma: ¡500 casos!

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

En víspera del Día de las Ma­dres, una de las fechas que más personas moviliza en República Dominicana, se refleja un repunte en los ca­sos de covid que duplica las cifras anteriores, con 500 nuevos contagios y una po­sitividad diaria de 8.62%, según los registros del Mi­nisterio de Salud Pública, aunque expertos consideran que podría ser el doble por la cantidad de pruebas caseras que se hacen.

La mayoría de los casos se presentan en el Distrito Na­cional con 347 y la provincia Santo Domingo con 70, jus­to en las ciudades que más arterias comerciales tienen y a las que acuden miles de personas a buscar los rega­los para sus madres, con po­ca o ninguna protección.

Las mascarillas no son obligatorias por disposición presidencial, pero los espe­cialistas aconsejan retomar su uso para evitar volver a situaciones pasadas donde se producían muertes dia­riamente y los hospitales se congestionaban de pacien­tes, muchos de ellos en esta­do crítico.

La neumóloga Evangeli­na Soler afirma que se ha re­gistrado un aumento sustan­cial y entiende que las cifras que hoy se exhiben (500 en un día) no reflejan en su to­talidad la cantidad de perso­nas que acuden a los centros asistenciales con síntomas, los cuales dejaron de ser una simple gripe y están teniendo manifestaciones importantes del coronavirus.

En las madres

“En estas fechas víspera de la celebración del Día de las Ma­dres hacemos un llamado a la población para que tenga muy en cuenta a lo aconteci­do en años anteriores (duran­te la pandemia), que tras las celebraciones del Día de las Madres, los números de casos de coronavirus se incremen­taron de manera estrepitosa”.

Estimó que la sensatez de­be imperar ya que las perso­nas mayores, con comorbili­dades, pueden se afectadas y esta celebración pudiera lle­var luto y dolor a las familias.

“Llamamos a la población sensata, que de acudir a visi­tar a sus madres no olviden uso de mascarilla, no olvide mantener ese rigor de lavado de las manos y ese distancia­miento físico para así no com­prometer la vida de las perso­nas mayores. Es importante que la población reconozca que estamos en un tiempo donde mantener la cordura, la sensatez y el cuido es de vi­tal importancia”, expresa la especialista.

Considera que sí, se pue­de minimizar de manera im­portante el contagio este do­mingo, y las personas deben tener en cuenta que es su res­ponsabilidad el proteger a los mayores y a ellos mismos. “ El coronavirus no ha desapare­cido, el coronavius aún está y está presente en lugares don­de aún no los esperamos”

El Ministerio de Salud Pú­blica reportó 500 casos de co­ronavirus, situando la positi­vidad diaria en 8.62% y la de las últimas cuatro semanas en 2.91%.

En e l boletín epidemiológi­co #799, especifica que pro­cesaron 8,159 muestras en las últimas 24 horas.

SEPA MÁS

Hospitalizaciones

Los indicadores de la ocupación hospitala­ria también están hacia arriba. En camas covid hay 64 pacientes, para un 2.7%. En Unidades de Cuidados Intensivos hay cinco pacientes de­licados, lo que represen­ta el 0.9% de las camas disponibles en UCI. No se reportan personas co­nectadas a ventiladores.