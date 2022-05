Abogado de uno de los acusados y familiares de David de los Santos creen están encubriendo personas en el caso

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Mientras continúa el conocimiento de medida de coercion contra los siete implicados en la muerte del joven de 24 años de edad, David de los Santos, quien perdió la vida tras ser torturado y golpeaso en una celda del destacamento policíal del Ensanche Naco, uno de los abogados defensores de un acusado y parte de los familiares de la víctima, manifestaron que a su entender hay más personas involucradas en el caso y están siendo encubiertas.

El primero en hacerse eco de esa situación fue el abogado Rafael Percival Peña, defensor del capitán de la Policía Nacional, Domingo Alberto Rodríguez, quien es el encargado de la cárcel del destacamento.

"Los verdaderos culpables, yo no lo puedo decir porque estamos en medida de coercion, pero se lo voy a decir a ustedes (los medios de comunicación), no están este expediente; eso es lo que yo he podido notar, los verdaderos coactores de la muerte bil y brutal no están aquí", expresó Percival Peña, quien agregó que a su entender todas las teorías presentadas, tanto por el Ministerio Público como la Policía Nacional "se caen".

Sobre las implicaciones de su cliente, el jurista manifestó que el capitán de la Policía Nacional entregó la cárcel a las 10:00 de la noche y el acontecimiento sucedió en la madrugada.

Mientras que Elvis Peguero, identificado como cuñado y "alguien que vió nacer" a David, manifestó que los familiares del joven de 24 años también entienden que se están "encubriendo personas" en el proceso judicial.

"Hay un cabo Ortíz, que le dice a él a mí me gustan así grandes y de la cintura pa abajo yo soy completo; dónde está ese cabo Ortiz, dónde está Alexis Montero, esa gente no aparecen, es decir que se están encubriendo; nosotros queremos justicia pero también sabemos que hay mucha gente involucrada que no está aquí", agregó Peguero.

Además del capitán Rodríguez, se encuentran implicados el segundo teniente, García de la Cruz, el cabo Decena Hernández y el raso San Manuel González García. Asimismo los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban recluidos en la celda de la cárcel del destacamento cuando los policías llevaron a la víctima el pasado 27 de abril y lo entraron esposado por la espalda.

Los imputados son acusados de actos de tortita y barbarie, asociación de malhechores, homicidio, entre otro cargos.

El conocimiento de medida de coercion inició pasadas la dos de la tarde y continua en la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional y el juez encargado es Pablo Imber, quién ha sido recusado más de dos veces por varios de los abogados.