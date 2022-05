Videos muestran a oficial presionar barbero en cuartel

Santiago, RD

La muerte a golpes hace dos meses de Richard Rafael Báez (El Barbero) a manos de miembros de la Policía Nacional, en Santiago, arroja nuevos elementos.

Se trata de unos videos en los que se escucha al encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Cienfuegos, capitán Manolo Aquino, presionarle para que diga a qué agente le había entregado el dinero que reclamaba el detenido.

Eran unos 30 mil pesos que El Barbero y familiares alegaban les habían quitado los policías que lo detuvieron y lo golpearon.

El apresamiento se produjo la comunidad El Semillero, en Cienfuegos. En un video se escucha al capitán Aquino, muy alterado y reiterativo, diciéndole al joven, vestido con pantalones Jean y una camiseta blanca, manchada de sangre, que dijera qué agente le había quitado el dinero. Aquino defendía a sus agentes y su honra.

“Pero yo le estoy preguntando a ese caballero, le he peguntado un millón de veces, ¿yo te he quitado dinero a ti?, ¿quién fue que te lo quitó…?” El detenido con voz baja le decía “patrón déjeme decirle algo, déjeme decirle algo”, el oficial lo interrumpía e insistía en preguntarle si él le había quitado dinero, “nada más dígame ¿sí o no?” La respuesta del detenido fue que “cuando me entraron yo se lo pasé (el dinero) a los muchachos que estaban ahí, a los policías, a un blanquito… usted estaba ahí sentado aquí (Aquino) para que usted tenga conocimiento”.

El oficial Aquino decía que con excepción de un policía, que estaba recostado en una silla detrás de un escritorio y había llegado ese día, los demás agentes estaban de servicio.